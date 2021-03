Vent med vaksinepass

leder

En rekke land ligger i startgropen, EU varsler et lovforslag om et par uker, og rekordholderen i vaksinering, Israel, har innført elektroniske vaksinebevis allerede. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet leverte nylig en utredning, men foreløpig uten å ta stilling til om eller hvordan en passordning bør iverksettes hos oss. I en fersk måling for Teknologirådet sier seks av ti nordmenn ja og under to av ti nei til vaksinepass. Interessant nok er det de eldste som er mest positive.

Fortsatt er bare tre prosent av landets befolkning fullvaksinert, men med den tilgangen myndighetene håper på frem mot sommeren, vil også etterspørselen etter vaksinepass kunne skyte i været. Det knytter seg sterke økonomiske interesser til en gjenåpning av grensetrafikken. Reiselivet er hardt rammet og var plassert i toppsjiktet for vekstnæringer hva gjelder arbeidsplasser og nasjonaløkonomisk betydning. Og krav om vaksinasjonsattester er jo egentlig ikke noe nytt, i den store sammenheng.

De største betenkelighetene melder seg ved tanken på innenlands bruk av vaksinepass. Enkelte steder i landet annonseres det nå med åpne treningssentre, men ikke for folk fra nabokommuner med høyt smittepress. Hva når du i stedet må vise smittepass for å slippe inn både til trening, på serveringssteder og fotballtribuner, konserter og festivaler, buss og bane – enn si til læresteder og jobbintervjuer? Et flertall i målingen frykter at vaksinepass vil medføre et utilbørlig vaksinepress. Å ta vaksinen er, og skal fortsatt være, frivillig.

Frivillighetsprinsippet, og faren for en todelt befolkning, må veie tungt når eller hvis regjeringen skal utforme en passordning på norsk. Så kommer også problemstillinger av typen id-kontroll og overvåking, markedet for falske pass – og også for falsk trygghet med vaksiner hvor erfaringen foreløpig er så pass begrenset og et virus i stadig endring. I beste fall vil en effektiv vaksinering gjøre hele passideen overflødig. En erfaring det siste året er uansett at det er kort vei fra et virusutbrudd til drastiske tiltak – og ingen snarvei ut igjen.