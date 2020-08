Til skolen på gult lys

leder

Ved starten på et nytt skoleår kan man lett få inntrykk av at situasjonen er tilnærmet normalisert. Siste veiledning fra Utdanningsdirektoratet sier rett nok at skolene må ha «flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever». Men det er ikke jo særlig fyllestgjørende. Hvordan «tilstrebe» en forsvarlig avstand i klasser med opp til 30 elever, enn si i friminuttet? Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, finner det svært alvorlig at det er ulik praksis i kommunene og at brudd på smittevernregler ikke følges opp. Han forteller også om bekymringsmeldinger fra medlemmene. Forståelig nok er det flere som etterlyser krav på linje med dem som eksempelvis kinoer og utesteder er underlagt.

Kohort-begrepet mister sin betydning, om da ikke «kohort» nå skal forstås som «dem man til enhver tid er sammen med», som en lærer uttrykker det i Aftenposten. Uroen forsterkes selvsagt av at smittetallene stiger igjen, denne gangen særlig blant ungdom. En barneskole i Oslo og Toppidrettsgymnaset på Lillehammer meldte før helgen om koronautbrudd og stengt skoleport. Smittetallene kan imidlertid ikke sammenlignes med situasjonen i mars og april.

Nedstengningen regjeringen foretok den gangen var i strid med Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger, og instituttet har samme vurdering nå. Tiltaket anses å ha liten effekt. I Sverige, som holdt skoler og barnehager åpne hele våren, er det ikke påvist at personalet hadde høyere smitterisiko enn andre yrkesgrupper. Det regjeringsoppnevnte Holden-utvalget anslo de samfunnsmessige kostnadene ved overgangen til digitalbasert hjemmeskole til 12 milliarder kroner.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) står på rimelig trygg grunn med sin erklæring om at åpne skoler har høyeste prioritet. Prioriteringen medfører imidlertid et krav til skoleeierne, det vil si kommuner og fylkeskommuner, om å konkretisere smitteverntiltak ut fra lokale forhold. Å spre skoletimene utover en større del av dagen, er ett innspill i denne diskusjonen. Merkbare tiltak og nødvendig kontroll vil i seg selv motvirke illusjoner om at faren er over. En skolestart på gult i FHIs pedagogiske trafikklysmodell betyr at det kan skifte til både grønt og rødt i skoleårets løp.