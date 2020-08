22 sekunder er en lav pris å betale

leder

Området som ulykken skjedde i torsdag kveld, er kjent som en verstingstrekning i distriktet. Derfor har man også iverksatt tiltak i form av en tavle som med blinkende lys varsler oss bilister når elg er blitt observert. I all sin enkelhet har den effekt, og den skal trolig ha sin del av æren for at antall elgpåkjørsler på strekningen Lilleskånland – fylkesgrensa er redusert med 30 prosent de siste tre årene.

Det er likevel en sårbar og upålitelig løsning i den forstand at den er prisgitt at bilister melder fra på en Facebook-side. Sittende bak rattet – i 90 kilometer i timen – er ikke dette en tilrådelig øvelse. Det er heller ingen garanti for at advarselen vil bli fanget opp, og lysene slått på. Dette er nemlig ikke en automatisert tjeneste, men tvert imot en helmanuell løsning som krever at et menneske sitter og passer på.

Nå jobber imidlertid tavlens oppfinner med en videreutvikling, og tanken er at bilistene selv skal kunne aktivere varslingen gjennom å blinke med lysene. Først da blir dette et trafikksikkerhetstiltak som virkelig vil monne, og som vi kan feste større lit til.

Mange løsninger har vært drøftet, og mye er testet ut for å sikre bilister mot elg – og motsatt. Gjerder, over- og underganger er blant dem. I vårt distrikt synes dette imidlertid å være en uaktuell løsning. Ett er at det vil være krevende, enn si umulig å tette alle hull. Men også kostnadene vil være skyhøye. Sannsynligvis i størrelsesorden 100 millioner for 7–8 kilometer.

Da står vi igjen med en løsning som er rimelig, og som har dokumentert effekt: Sett ned fartsgrensen fra 90 km/t til 70 km/t på den om lag to kilometer lange strekningen der elgfaren er desidert størst. Det vil «koste» oss bilister 22 sekunder. I et trafikksikkerhetsperspektiv er det for ingenting å regne.