leder

Sett utenfra virker det ganske opplagt at mannskap som mønstrer på fra et land med høy smitte, testes i Norge – og at karantene faktisk innebærer at man ikke skal betjene passasjerer. Og det blir nærmest ubegripelig at ikke alarmen gikk og alle som hadde vært om bord ble kontaktet da en passasjer ble syk og fikk påvist korona etter hjemkomst.

I skrivende stund er over 40 bekreftet smittet, de aller fleste filippinske besetningsmedlemmer. Over 200 passasjerer var reist hjem, eller dratt videre, da smitten ble oppdaget. Flere land og 69 norske kommuner, deriblant Harstad og Tjeldsund, er representert på passasjerlisten for de to cruisene. Tallene forteller i seg selv noe om risikofaktoren i cruisetrafikken i koronatider, og om hva smittesporing kan kreve av ressurser.

Internasjonal cruisefart bød tidligere i år på noen skrekkhistorier om smittespredning blant passasjerer med høy snittalder og om karantene uten sluttdato i trange lugarer. Med dette bakteppet, og med påfølgende nedstengning, skulle man tro at de som ivret sterkest for en snarlig gjenåpning ville ha sørget for helt andre rutiner enn det som nå er avdekket hos Hurtigruten. Når det på enkelte av punktene snakkes om «misforståelse», virker sant å si «inkompetanse» mer dekkende.

Konsernsjef Daniel Skjeldam gjorde det eneste mulige mandag kveld: la seg flat og tok det fulle ansvaret. Nå får interngranskere og politiet på hver sin front finne ut hvilke følger svikten skal få for de impliserte og for selskapet. Markedet vil vise hvilken skade affæren har påført et gjeldstynget rederi og reiselivsnæringen for øvrig. Helseminister Bent Høie tar ikke for hardt i med sin uttalelse om at tilliten til Hurtigruten er svekket. For det er alvorlig å svekke dugnaden, enten det gjelder en kompisgjeng som slumser med antall festdeltakere eller et cruiseselskap med akutt behov for å legge seg flat. Her er det svikt på høyt nivå.