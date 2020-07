Toppturer etter evne

leder

Et berikende ferieinnslag med tanke på naturglede og folkehelse. Men med folkevandringen øker også antall redningsaksjoner for Røde Kors. Mer å gjøre har også 330-skvadronen med turister som må reddes ned fra fjellet. Erfaringsmessig forventes det flere aksjoner i august og september når været ofte er dårligere og kveldsmørket kommer tidligere. Ørjan Venås i Besseggenpatruljen gir en viktig påminnelse i Dagbladet: Mellom rusleturen på en time i nærområdet og turen over Besseggen må du ta noen turer for å teste formen.

Venås har et rikholdig utvalg av fortellinger om folk som avslår å snu i tide når formen eller utrustningen åpenbart tilsier det. Både crocs og sandaler kan observeres på den normalt mellom sju og ni timer lange turen. Noen var kommet halvveis etter 24 timer. Så kan det gjerne presiseres at de som ikke er skikket til turen, utgjør en forsvinnende liten andel av de over 60.000 som i et normalår køer seg over Eggen. Men som i veitrafikken kan det være en krevende oppgave å få de ufornuftige til å skjerpe seg.

Sosiale medier får ta sin del av æren – og i en del tilfeller skylden – for folkevandringen til kjente fjelltopper i sør og nord. Den fortløpende bildedelingen fokuserer gjerne på spektakulær natur og fysisk prestasjon, men med lite rom for nødvendig folkeopplysning.

Det tradisjonsrike spørsmålet om å la de uansvarlige få betale for redningsaksjonen har meldt seg også i sommer. I helt ekstreme tilfeller, og dermed som et ris bak speilet, kan det nok være aktuelt med slike refusjonskrav.

Men utgangspunktet må fortsatt være at uhellet kan være ute også for den mest erfarne og velutstyrte fjellvandrer og at den som er i en nødssituasjon skal få nødvendig hjelp. Hovedstrategien blir derfor å forebygge redningsaksjoner gjennom råd og veiledning. Besseggenpatruljens «oppsøkende virksomhet» er her et stjerneeksempel. Det handler om å løfte frem de fjellvettreglene som vi liker å tro at nordmenn får inn med morsmelken. Men det er aldri for sent med et nødvendig morsmelktillegg, enten det gjelder sandalturister eller debutanter med dyrt og uprøvd utstyr.