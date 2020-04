Den øredøvende stillheten

leder

Foreldre vet at så lenge ungene støyer, da er det trygt. Det er når det blir stille at de spretter opp og sjekker hva som egentlig foregår. Du vet, når du sitter i kinosalen og den skumle musikken strømmer mot deg, at det er når det blir helt stille at det virkelig kommer til å smelle.

Det er derfor det er så lett å forstå de mange bekymringene ble flagget under og etter den rolige påsken. – Det er ubehagelig stille, heter det i uttalelser fra politiet flere steder i landet, deriblant i vårt fylke. Og denne påsken var det uhyrlig stille. Det var akkurat den stillheten en forelder brått hører etter lang tid med støy fra barnet. Det øyeblikket da man brått forstår at noe ikke er som det skal. Det øyeblikket der man spør seg selv – hva er det egentlig som skjer?

Og det er nettopp det politiet gjør: Stiller spørsmålet om hva som skjer. For de vet at covid-19 ikke har satt vold i nære relasjoner ut av spill. Tvert imot er det en fare for at covid-19 har infisert enkelte hjem med mer forferdelse. Bak stengte dører og gjentrukne gardiner foregår det ting som ikke når ut. Barna drar ikke på skole eller barnehage, foreldrene drar ikke på jobb. Ingen går ut – ingenting når ut.

Ved UNN meldte man for flere uker siden at man savnet pasientene som kom med uforklarlige blåflekker. De som angivelig skal ha falt i trapper eller dultet borti en bordkant. Pasientene som blant andre barnehager og skoler kom med. UNN savnet rundt ti pasienter i uka. Politiet savner rapportene og bekymringsmeldingene.

Det er i tider som dette vi må være gode lyttere og observatører. Det er i tider som dette vi må våge å spørre oss om ting er så idyllisk som de fremstår, eller om den lyden man hørte faktisk er noe å rapportere.

Intet nytt er ikke nødvendigvis godt nytt.