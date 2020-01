Herlig humor — eller hersketeknikk?

leder

Hvis dere skal verne våre områder, skal vi ha strengere vern av Nordmarka i Oslo og vindmøllepark på den gamle NRK-tomta midt i Oslo, var beskjeden fra forsvarsministeren.

Etter en gravalvorlig periode i norsk politikk, hvor alt handlet om regjeringssamarbeid, så regjeringskrise, før regjeringsbrudd og til slutt mindretallsregjering, blir et humoristisk bidrag særdeles godt mottatt.

Utspillet er både vittig og smart. I en tid hvor Høyre og regjeringen kritiseres for å favorisere hovedstaden og glemmer distriktene i landet, tar det seg godt ut med et spark mot Oslo Høyre fra en mann som selv sitter ved kongens bord.

Man snakker ofte om gretne, gamle gubber, men det ironiske denne gangen er at de eneste som blir sure er ungdommen. AUFs nestleder i Troms, Linn Bruholt, går i debattinnlegget «Barnslig oppførsel og hersketeknikker fra Troms og Finnmark Høyre» til frontalangrep:

«Når politikere lytter til folk bør de applauderes, ikke hånes», skriver hun. Ifølge Bruholt latterliggjør resolusjonen vedtaket til Oslo Høyre. Hun mener det er ren hersketeknikk, og påstår at Bakke-Jensen går så hardt ut at det ikke blir en saklig debatt lenger.

Å sammenligne varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja med at bygg i Oslo ikke kan overstige fem etasjer, og at den gamle NRK-tomten skal reguleres som vindmøllepark, er intet mindre enn skammelig fra forsvarsministeren», konkluderer Bruholt.

Det er selvsagt saker som er for alvorlige til å spøke om. I alle fall i offentligheten. Sentrum-periferi-dragkampen er derimot ikke et slikt tema. Man gjør ikke klima til en tullesak om man kommer med sleivspark til Troms og Finnmark Høyres søsterparti i Oslo. Det viser snarere at man har perspektivene i orden.

Det er altfor lite humor og for mye gravalvor i norsk politikk. Derfor er Bakke-Jensen med på å gjøre politikken litt mer folkelig og tilgjengelig — uavhengig av om man er for eller imot konsekvensutredning av LoVeSe.

Oslo Høyre har svart på utspillet, hvor de sier at de er villige til å verne utestedet Scotsman til bruk for nordlendinger. Slike fleiper er ikke det samme som at miljøsaken ikke blir tatt på alvor. At det nordligste fylket har solid representasjon gjennom å ha både forsvars- og fiskeriministeren i den nye regjeringen, vitner om at Erna ikke har vært helt blind for osloboble-problematikken.

Det er ikke lystige utspill fra ministre man bør protestere mot. Men når latteren har lagt seg er det selvsagt viktig at det også blir politikk som viser at Høyre har skjønt poenget.