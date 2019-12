På tide å si stopp til privat oppskyting

leder

Dette fem prosent flere enn i 2018. Ikke uventet er det kvinner som leder an i forbudsønsket. Menn vil i langt større grad få lov til å skyte opp sitt eget fyrverkeri, fremfor at det skal skje i offentlig regi.

Det er grunn til å tro at det vil gå enda noen år før vi sier endelig stopp. Med Frp i regjering er det åpenbart at et forbud sitter langt inne. Partiet som åpnet for Segway og sukkerflyt vil nok neppe bli husket for å ha bidratt til mindre lek og moro på nyttårsaften.

Imidlertid er det så mange gode grunner til å stanse privat oppskytning at det rett og slett er vanskelig å se hvorfor man skal fortsette med det. Ett er det rent moralske ved at vi fyrer på hundretalls millioner kroner. Penger som kunne gått til helt andre og fornuftige formål i samfunnet.

Det andre er faren for skader på folk og på bygg. Hvert år oppstår branner og øyenskader i hopetall. Forbudet mot pinnefyrverkeri har gitt en solid reduksjon i fyrverkerirelaterte skader, men fortsatt skjer det ulykker med ulik alvorlighetsgrad.

Det at private får kjøpe fyrverkeri flere dager før nyttårsaften, gjør også at dyr – og mennesker – må leve med smell og glimt over en betydelig lengre periode enn om det offentlige sørget for et solid smell ved midnatt nyttårsaften.

Det eneste gode argumentet for å fortsette som i dag, er at det gir gode kroner i kassene til de som selger fyrverkeri lokalt. Dessverre er det ikke et godt nok argument når man legger alle minuser i kurven. Det er heller ikke et tilstrekkelig argument at man bor så usentralt at man ikke får vært med på moroa. Faren for brann, for skader og å plage dyr er den samme om man bor på Borkenes, på Evenskjer eller i Harstad.

Alt i alt ender vi opp med et samlet regnestykke som tilsier at jo før vi avslutter privat oppfyring, jo bedre.

Godt nytt år!

Harstad Tidende ønsker alle våre lesere, TV-seere, kunder, forretningsforbindelser og bidragsytere gjennom 2019 et godt nytt år!

Og velkommen til 2020 – og nye Tjeldsund kommune!