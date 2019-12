Stabilt og uavklart

Med en oppslutning rundt 60 prosent over lengre tid, virker et maktskifte etter 2021-valget stadig mer sannsynlig.

leder

Med en oppslutning rundt 60 prosent over lengre tid, virker et maktskifte etter 2021-valget stadig mer sannsynlig - selv om intet skal tas for gitt. Hva slags regjering som eventuelt vil overta, er imidlertid høyst uavklart. En rødgrønn koalisjon etter modell av den forrige er godt innen rekkevidde, om vi holder oss til gjennomsnittsmålingene ved årets utgang. Men det er lite å spore av en felles entusiasme i Ap, Sp og SV for å starte en langsiktig valgkamp, sammenlignet med situasjonen foran Stoltenberg-regjeringens tiltredelse i 2005. Og det som nå utspiller seg av strategier og posisjonering mellom opposisjonspartiene, skjer i et politisk landskap som jo har endret seg sterkt de siste årene.

Ap er ikke lenger ledende på opposisjonssiden, men står foran krevende retningsvalg. MDG og Rødt har gjennom det meste av 2019 sett målingssnitt høyere enn den magiske 4-prosentgrensen. Og Sp har videreført sin historisk kraftige opptur. Ved slutten av året peker imidlertid pilene nedover igjen for både Sp og MDG, som utgjør to motpoler på opposisjonsbenken. Om taket er nådd, blir et av spenningsmomentene utover våren.

Trygve Slagsvold Vedum mer enn antyder en mindretallsregjering av Ap/Sp. I motsetning til Jonas Gahr Støre utelukker han MDG, som på sin side gjerne overtar Sps regjeringsplass, eventuelt i koalisjon med Venstre og KrF. Parallelt taler MDGs Une Bastholm varmt for å maksimere partiets makt gjennom en vippeposisjon. Det samme gjør Bjørnar Moxnes, som ikke vil inn i noen regjering og som heller ikke så mange andre vil ha med. Tanken på et Rødt og et MDG som står fritt til å herse med en rødgrønn regjering ligger bak SVs Audun Lysbakken noe luftige invitasjon til å forene alle rødgrønne krefter.

Høyre og Frp styrker seg noe de siste månedene, mens juniorpartnerne Venstre og KrF gjennom stort sett hele året har måttet betrakte sperregrensen nedenfra. Målingssnittet gjør lite for å dempe inntrykket av regjeringsslitasje foran mellomvalgåret 2020. Snarere blir det spennende å se hva det nye året vil bringe av rødgrønne avklaringer - eller «opposisjonsslitasje».