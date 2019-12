Også jula må ha en promillegrense

leder

Det har de gjort gjennom en landsomfattende kampanje, der akkurat dette vesentlige spørsmålet gjentas gang etter gang: Hvor mange glass tåler ditt barn?

I kampanjen kan man lese sterke vitnesbyrd fra barn som forteller om mammaer og papper som brått blir en annen enn den trygge, kjente.

Barn finner trygghet i sine foreldre – og de er vare for endringer i voksnes holdninger. Det er dit de skal søke når de blir redd. Og så er det brått holdepunktet som har endrer seg.

En voksen kan forstå årsaken til at en annen voksen brått er støyende, ekstra «morsom» eller utagerende amorøs. Et barn forstår ikke dette. Og når hele juleselskapet har gått fra «Deilig er jorden» til «Jingle Bell», tante er ekstra glad i pappa og onkel sover over medisterkakene, da skjønner ikke den lille syvåringen annet enn at alt bare er forferdelig feil – og utrygt.

Det er derfor vi må spørre oss hvor mange glass barna våre tåler. Og det er ikke bare vår barn vi skal ta hensyn til, men alle de barna vi omgås.

Foreldre har selvsagt et særlig ansvar, men også onkel på julebesøk bør tenke nøye over om han skal sprette juleølen før niesa sover trygt i senga. Og selv da huske at den lille kan våkne på natten og trenge trygghet fra skumle drømmer, skapt av støy i under- eller overetasjen.

Vi har gjennom årene lært oss at det er farlig å kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand. Vi er i ferd med å innse at det samme gjelder båtlivet også. Det er på tide å innse at vi må sette en tydelig promillegrense når vi er sammen med barn også.