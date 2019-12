Statsrådens utrolig arrogante innlegg

leder

Statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjeddes (Frp) innlegg under stortingsdebatten mandag om lokalisering av redningshelikopterbase i Troms var så arrogant at det knapt nok er til å tro. At nordnorske stortingsrepresentanter ble kraftig provosert er fullt forståelig.

«Vi er opptatt av sikkerhet, ikke sysselsettingstiltak. Vi jobber ikke med det, vi jobber for å redde liv», sa samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde fra Stortingets talerstol. Hun hadde Bardufoss i siktet, og det hun faktisk sa var at dersom Bardufoss velges som base fremfor Tromsø er det et rent «sysselsettingstiltak», altså at det er arbeidsplassene på Bardufoss som er viktig, ikke sikkerheten!

Her snakker vi altså om en lokaliseringsvurdering mellom Tromsø og Bardufoss, der både fylkestinget i Troms, fylkestinget i Troms og Finnmark, fylkesrådet i Troms, Midt-Troms regionråd og til og med Troms Høyre har pekt på Bardufoss!

Statsråden burde åpenbart tatt en alvorsprat med en kommunikasjonsrådgiver før hun gikk på talerstolen. Ett er å mene det, noe annet er å faktisk si noe så provoserende! Frp-statsråden må jo forstå hvor arrogant og nedlatende det føles for fylkespolitikere og svært mange andre engasjerte som faktisk mener at Bardufoss er den beste lokaliseringen – for sikkerhetens skyld! At Bardufoss i tillegg allerede har hangarer og andre fasiliteter på plass, mens flyplassen i Tromsø sliter tungt med plass og kapasitet, er bare gode tilleggsargumenter. Ingen har vel noensinne nevnt «sysselsetting» som argument for Bardufoss? Bortsett fra statsråden?

Troms-politikerne Cecilie Myrseth (Ap), Martin Henriksen (Ap) og Sandra Borch (Sp) var i stortingsdebatten kraftig provosert, og ble enda mer provosert over at hun sa at hun ikke brydde seg om støtten Bardufoss hadde fått fra fylkesråd og regionråd: – Hva lokale politikere sier legger jeg ikke vekt på, sa statsråden.

Skal virkelig en statsråd kunne opptre så respektløst overfor lokale og regionale politikere? Dette rammer hele regjeringen, og er fullstendig ødeleggende for en tillit som allerede er aldeles skrøpelig i store deler av landsdelen. Bardufoss er allerede tappet for store ressurser, hovedbasen for helikopter er fullstendig eliminert, og det er regjeringen som sitter med ansvaret og dermed byrden i velgermassen. Og så kommer dette, på toppen, Ser ikke regjeringen dette? Ser ikke rådgiverkorpset hvor ufattelig utaktisk og ødeleggende dette er for alle regjeringspartiene?

Det er åpenbart at Tromsø får basen, og at regionale og lokale politikere blir stående tilbake som måpende tapere mot en overkjørende regjeringsmakt.