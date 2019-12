Aktivitet trumfer bomring og P-avgift

leder

Om ikke tusener på tusener, så i alle fall i såpass rikt monn at bykjernens næringsliv må ha hatt stor glede av det. Det har vært utfordrende å finne en parkeringsplass, for å si det sånn.

I lang tid, og spesielt etter bomringen, har det vært et intenst fokus på et utdøende sentrum med stadig mer gråpapir i vinduene. Bompenger og parkeringsavgift er blitt tildelt brorparten av skylden, og spørsmålet er om ikke denne defensive holdningen har vært en bremsekloss på en mer offensiv satsing på å gi byens innbyggere en grunn til å bruke sentrum? Slik vi ser det, er svaret ja. Aktiviteter og attraksjoner i sentrum trumfer bompenger og P-avgift, og harstadværingen, skånlendingen og kvæfjerdingen drar til sentrum av Harstad dersom de har en god grunn til det. Slik de har hatt det de siste tre helgene, i Bakgården-helgen og under Festspillene, for å trekke frem noen eksempler.

Etter en relativt trang fødsel ble sentrumsselskapet etablert i sommer. Dette med en intensjon om å samordne aktiviteter og skape samhandling i sentrumskjernen. Bondens julemarked på nyrenoverte Rikard Kaarbøs plass nå i helgen, er i så måte et resultat av sentrumsselskapets arbeid. En god start, men fortsettelsen stiller krav til kontinuitet – og næringslivets vilje til å dra lasset sammen. Aldri før har det vært så viktig.

Da er det urovekkende å registrere at sentrumsselskapet er tungdrevet, i den forstand at det er krevende å få inn medlemskontingenten fra samarbeidsbedriftene. Men skal Harstad Sentrum AS lykkes med å skape enda flere attraktive opplevelser for handlende og besøkende, må selskapet også ha driftsmidler. Og jo mer næringslivet selv legger i potten, jo større blir bidraget fra Harstad kommune.

Av utgiftene som sentrums næringsliv måtte ha liggende i regningsbunken, må kontingenten til Harstad Sentrum AS gis prioritet. Den er beviselig en utgift til inntekts ervervelse. Det har vi blant annet sett de siste tre helgene.