Vi handler mindre

leder

Man ser det ikke nødvendigvis med det blotte øye, men det kommer til syne i regnskapene og dermed hos Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Kjøpelysten er simpelthen på retur, og det er ingen endring i sikte. En fersk utgave av sentralbankens Regionalt nettverk og prognoser fra

handelsnæringen selv, peker mot en viss nedgang også i det neste halve året. Normalt skulle pilene ha pekt oppover, i en tid hvor det meste går godt i norsk økonomi og folk jevnt over har fått mer å rutte med. «Varehandelen fortsetter å være et slags sorgens kapittel», oppsummerer NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i E24.

Varehandelen må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne svakere aktivitetsvekst. Denne gangen må forklaringen søkes andre steder enn i krisetilstander. Det gjelder også for tilfellene av butikkdød og kjedekonkurser, som det jo har vært noen av i dette året. Overetablering er én nærliggende forklaring. Iveren etter å være til stede i kjøpesentrene, eller frykten for ikke å være det, kan ha ført til en overvurdering av folks kjøpelyst.

Handelslekkasje til nabolandene er en annen, åpenbar forklaring - i alle fall for dagligvarer og enkelte andre bransjer. Men ut over dette er det noen underliggende trender som begynner å gi utslag i statistikken. Netthandel utgjør foreløpig en beskjeden andel i totalregnskapet, men har en veksttakt som de fysiske butikkene bare kan drømme om. Et økende antall nedlagte stormagasiner i USA gir et hint om hva vi kan ha i vente.

Redusert matsvinn er faktisk også et stikkord i denne sammenheng. Større bevissthet på bærekraft peker mot et bedre samsvar mellom hva vi spiser opp og mengden vi kjøper inn. Endelig har vi en trend hvor både eget forbruk og julegaver dreies fra «enda flere ting» og over mot restaurantbesøk, reiser og andre opplevelser. Og hva om boligkrakk eller rentehopp får oss til å holde hardere på lommeboken? Omstillingskravene er større enn på lange tider for den eneste bransjen som forventer negativ vekst de neste seks månedene - en handelsnæring med en viktig rolle for så vel sysselsetting som by- og samfunnsutvikling.