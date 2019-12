Det er mye raushet i lokalsamfunnet

leder

I kompaniskap med Harstad kommune vil Harstad Tidende benytte adventstiden til å sette litt ekstra pris på mennesker som bidrar til et rausere lokalsamfunn. Dette er hverdagshelter som dessverre har lett for å «gå under radaren» ellers i året, og det er mennesker vi ikke legger merke til – før de ikke lenger er der. Så selv om vi også må bli bedre på å sette pris på dem året igjennom, er det i alle fall en glede å kunne gi dem ekstra oppmerksomhet nå i disse førjulsdagene.

Vi har invitert publikum til å komme med forslag på kandidater, og opp- og utfordringen er tatt på strak arm. E-postboksen fylles opp, og i sosiale medier kommer forslagene på løpende bånd. Det varmer på en kald desemberdag.

«Rune Strand. Uten han ville ikke vi hatt mat de to siste julehøytidene. Jeg vet vi er mange som kan takke han for at barna våre har fått gaver, og at vi alle har mat på bordet. Han har gitt oss to magiske juler.

Jeg er han evig takknemlig». Sitatet er sakset fra eposten til en forslagsstiller, og det gjør inntrykk på mange måter. Det er en øyeåpner for dem som måtte tro at julen er en bekymringsløs høytid for alle, og det er en synliggjøring av en hverdagshelt som gjør en forskjell. En stor forskjell. I et intervju forteller Rune Strand at han i 2016 solgte alt av møbler og ting i stua for å finansiere julegaver, slik at flest mulig i Harstad skulle få en flott jul. Det er å sette andre foran seg selv. Ord blir fattige. Vi er stum av beundring.

Ordfører Kari-Anne Opsal er ikke i tvil om at Harstad er en raus by, men innrømmer samtidig at man er for dårlig til å løfte fram dem som gjør en ekstra innsats for at andre skal få det bedre. La adventstiden 2019 være startskuddet for en helårig kampanje. Raushet kler julens budskap, men den kler også resten av året.