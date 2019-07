Høyere mobilbot?

leder

Siden årsskiftet har vi risikert to prikker i førerkortet for ulovlig mobilbruk i bilen. Ordningen hadde lenge vært anbefalt og etterlyst av trafikkfaglige instanser. Nå er det vel for tidlig å konkludere, men meldingene fra UP hittil er ikke særlig oppløftende. Det syndes med håndholdte mobiler bak rattet, på bred front og i alle landets politidistrikter. I en av de mange spørreundersøkelsene om temaet oppga én av tre bilførere å ha kommet opp i en farlig situasjon som følge av mobilbruken. Transportøkonomisk institutt (TØI) har rangert uoppmerksomhet blant de fremste ulykkesfaktorene - og mobilfikling som den hyppigste distraksjonsfaktoren. Fem sekunders distraksjon i en fart på 80, betyr en fotballbanelengde med redusert eller uten blikk på veien.

Et solid oppgjør med mobilbruk bak rattet er bokstavelig talt livsviktig. Nærliggende svar er mer kontroll på veiene og holdningsarbeid på bred front, tiltak det neppe er noen uenighet om. Men når UP anslår at antallet mobilbøter lett kunne tidobles - 200.000 er utskrevet på vel ti år - melder det seg også et spørsmål om botens størrelse. 1700 kroner er omtrent som et par gule lapper for feilparkering.