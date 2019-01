Feil vei i narkokamp

Det er ingen grunn til å slå beina under festivalarrangører som i samarbeid med politiet har nulltoleranse for narkotika.

leder

Kommunene bør få adgang til å innføre innholdstest av narkotika, mener Unge Høyre. Ved å tilby en slik testing - på helsestasjoner og på festivaler, konserter og russetreff - vil man forebygge overdoser. - Ingen vil at unge skal drive med narkotika, men når det først skjer må myndighetene gjøre det de kan for at den narkotikaen som brukes, er så trygg som mulig, fremholdt Unge Høyres Nicolai Øyen Langfeldt på NRK Politisk kvarter her om dagen. Det er et alvorlig problem, som det ble påpekt, at dop kan innholde andre og farligere stoffer enn hva det selges som. Å redde liv må være viktigere enn hvilke narkotikapolitiske signaler som sendes, lød en konklusjon - eller et synspunkt.

Unge Høyre appellerer til sin partifelle, helseminister Bent Høie om å åpne for kommunale teststasjoner i forbindelse med regjeringens rusreform. Med denne tverrpolitisk vedtatte reformen ble det knesatt et prinsipp om behandling i stedet for straff når det gjelder illegale rusmidler til eget bruk. Samfunnets reaksjon overføres i dette tilfellet fra justissektoren til helsevesenet. Prinsippet har mye for seg, men man bør være varsom med utvidelser. Unge Høyres opplegg vil lett kunne bli et skritt mot legalisering av narkotika.

Å konsentrere politiinnsatsen om selgerne, er fornuftig. Men en åpen og offentlig kvalitetskontroll vil i praksis bety et amnesti for det salget som unngår kontroll med omsetningen. Det dopsalget politi eller ordensvakter ikke klarer å stanse - i forbindelse med festivaler og russetreff - blir det da fritt frem for å bruke. Ett spørsmål som melder seg, blant opptil flere, gjelder ansvarsforhold om alt går galt, dødsfall som kan eksempelvis kan knyttes til testutstyr som ikke fanger opp alle nye dopmidler på markedet.

Trygge sprøyterom for tunge rusmisbrukere er én ting. Teststasjoner for å avdekke PMMA i ecstasytabletter på festivaler og russetreff vil uvegerlig flytte noen grenser - og bidra til å svekke det som fortsatt er et mål, og som mange gode krefter arbeider for: å hindre at ungdom og andre begynner med det som fortsatt er, og bør være, ulovlige rusmidler. Det er ingen grunn til å slå beina under festivalarrangører som i samarbeid med politiet har nulltoleranse for narkotika.