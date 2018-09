Uten mat og drikke...

leder

Etter bare noen få dager med havregrøt er tilbakemeldingene fra elevene entydig positiv, og de verdsetter tilbudet av flere grunner: De får bedre tid på morgenen, de får faktisk i seg dagens viktigste måltid og de opplever frokosten som kvalitetstid sammen med sine medelever. Lærere og skoleledelse mener på sin side å se mer motiverte og fokuserte elever, elever som kommer til rett tid og som er «ferdig snakka» når timen begynner.

Dette helt i tråd med det som var intensjonen da Nordland fylkeskommune, som den første i landet, satte i gang et prøveprosjekt høsten 2015. Tre millioner kroner ble den gang bevilget for at samtlige videregående skoler i fylket skulle kunne by sine elever på et gratis måltid. Dette for å legge til rette for bedre prestasjoner, og derigjennom også begrense frafallet i skolen. Etter ett prøveår ble ordningen vurdert å være så god at den ble videreført innenfor skolenes ordinære budsjett i skoleårene 2016/17 og 2017/18, og flere fylker har fulgt etter Nordland. I Troms har man derimot vært avventende, og Stangnes videregående er én av ytterst få som inviterer ungdommen til frokostbordet. Men flere bør komme etter, deriblant de videregående skolene på Heggen og på Rå i Kvæfjord.

For selv om kritiske røster stiller seg tvilende til prosjektet, og mener at man heller bør bruke pengene på å styrke undervisningen, taler erfaringene for at prosjektet har mye for seg. Blant annet konkluderer flere uavhengige forskere med at det er sterk grunn til å tro at et gratis og godt tilrettelagt frokosttilbud har betydning for elevenes kostvaner og trivsel, og at det dermed er et viktig bidrag for at flere fullfører videregående skole.

Nå er det for så vidt legitimt å mene at det er ungdommen og deres foreldre som selv har ansvaret for at både mage og ransel er fylt med mat og næring når skoledagen starter. Årevis med erfaring viser imidlertid at det er langt mer komplisert enn som så, og når det da føres så mange bevis for skolefrokostens positive sider, er det strengt tatt ikke mye å spekulere på. Dette er vel anvendte penger.