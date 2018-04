Må handle om mer enn bare flytting

leder

I dag skal kommunestyret i Harstad ta stilling til hvorvidt man skal gå videre med en utredning om relokalisering og samlokalisering av kino og bibliotek. Vi mener dette er en fornuftig vei å gå, men mener samtidig at debatten nå må tilføres nytt og viktig innhold. Hva skal et fremtidig bibliotek i Harstad egentlig inneholde? Så langt i prosessen har dette tilsynelatende ikke vært ofret en tanke.

Det er tvert imot skapt et inntrykk av at en relokalisering av biblioteket alene vil være den suksessfaktoren som Harstad sentrum er på intens søken etter. En positiv effekt vil det nok også ha, både den ene og den andre veien. Det er likevel hevet over tvil at nye tanker og idéer må løftes inn.

Tall fra 2017 gir nemlig få signaler om at sentrumskjernen tilføres en publikumsmagnet dersom biblioteket flyttes fra sin nåværende plass i kulturhuset. Tvert imot kan vi lese ut av tallene at biblioteket i Harstad har et litt lavere besøk enn normalen på landsbasis, og at bare 14 prosent av de voksne innbyggerne er registrert som aktive lånere, med en anførsel om at de fleste kommuner har bedre tall. Utlånet karakteriseres også som lavt, ifølge nøkkeltall for kultur 2017.

Den noe lave skåren kan sikkert tilskrives beliggenhet, men man kan ikke snakke seg bort ifra at det også i stor grad handler om innhold. Bibliotekledelsen poengterer da også at det i dag stilles langt høyere krav til et bibliotek enn tilfellet var da man flyttet inn i det som var moderne lokaler på begynnelsen av -90-tallet. Vi snakker her om krav og utfordringer som ikke kan løses på tilfredsstillende måte i dag.

I et forsøk på å se fremover trenger man ikke se lengre enn til Stormen bibliotek i Bodø, som var nominert til Årets bibliotek 2017. I begrunnelsen for nominajsonen legges det vekt på at biblioteket har satset stort på prosjekter for barn og unge, og at man har evnet å knytte til seg samarbeidspartnere fra det private og det offentlige. «Det har vært jobbet målrettet for å utvikle et moderne bibliotek med mange funksjoner som tar på alvor rollen som et lokalt litteraturhus», heter det i begrunnelsen. Betalingen tilbake har vært en firedobling i besøket.

Harstad har i dag et bibliotek som helt sikkert kan karakteriseres som «godt nok». Tiden er likevel inne for å tenke nytt når det gjelder lokalisering, men ikke minst når det gjelder innhold. Harstads politikere må derfor si ja til utredning av nytt bibliotek.