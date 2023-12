Daglig leder i Troms Fylkestrafikk; Kurt Bones, overleverer i HT årets julegave til befolkningen i Øyriket: I 2026 skal vi få et mindre og dårligere fergetilbud. MF «Lyngen» som nå trafikkerer sambandet har plass til 75 biler – i 2026 skal den nye elferga som må ha pauser for lading gi plass til 50 biler. Dette er faktisk et nytt forsøk på å ta kvelertak på bolyst og aktivitet i Øyriket.

Den siste tida har det vært betydelig økning i biltrafikken med ferga – heldigvis. Samtidig har antall store bobiler økt kraftig. At det krever større plass – og dermed reduserer antall plasser for pendlertrafikken kan ikke være noen stor overraskelse. Lokalutvalget har lenge og flere ganger bedt om ei ordning med pendlerpass – uten noen som helst imøtekommenhet fra fylket.

Så arbeides det for å endelig få til et reiselivstilbud med trafikk over Grytøy/Bjarkøy, til Senja og videre. Et viktig prosjekt for Harstad kommune og Senja. Når et slikt tilbud kommer på plass – kanskje allerede i 2026 når nyferga kommer, må det forventes betydelig økt trafikk i sambandet Stornes – Bjørnerå. Da blir en reduksjon i kapasitet fra 75 til 50 biler å smelle døra i ansiktet på alle de som hver eneste dag pendler fra/til Øyriket for jobb i byen. Når dagpendlerne fra Øyriket havner i sånne køer når de skal heim fra jobb er det bare å glemme ungene som skal hentes i barnehagen. (Og – ja, det finnes faktisk enda unger i Øyriket).

Kurt Bones mener at fremtidige køproblemer kan løses med flere fergeavganger. Spørsmål: Har Kurt Bones lest ruteoversikten som Troms Fylkestrafikk har laget? Det finnes ikke en eneste åpning tidsmessig til nye ruter på dagtid. I løpet av dagen har ferga to pauser – som sammenfaller med mannskapets absolutte krav til pauser og spisetid. Nye ruter må eventuelt komme på natta.

En tidligere fylkesråd for samferdsel oppfordret pendlere til å parkere på Bjørnerå og så ta buss til jobb i byen. Men når det nylig har vært tatt opp behov for utvidet parkeringsplass (Nå er det plass til 6 biler) så sier samferdselsledelsen nei. Dette viser de ingen interesse for. Buss fra Stornes til sentrum -og videre går av og til når ferga kommer. Sjelden faktisk.

Kombinasjonen med nedgang til en fergekapasitet på 50 biler – kanskje 35 på sommerstid når bobilene skal ha plass) sammen med betydelig økt trafikk til et fremtidig Senjasamband er en planlagt avfolkning av Øyriket.