Sjampanje-frokost var forresten verken et begrep eller et fenomen da jeg vokste opp på 70-tallet. Det kan muligens være fordi vi relativt sett bodde på bygda, og at logistikk-behovet dermed trumfet boblene til dagens første måltid.

Mest av alt tror jeg det var kulturelt betinget. Eimen av dårlig hjemmebrent, eller av langt edlere varer for den saks skyld, er ikke blant mine barndomsminner fra nasjonaldagen. Ikke fra de dager da vi tidlig på morgenen møtte opp på bygdeskolen for å gå i tog de 2-3 kilometerne til kirken.

Konsekvenser av alkoholens virkestoffer var heller ikke å se, da vi langt utpå ettermiddagen møttes til borgertog i Steinkjer sentrum. Og i den grad noen hadde tatt seg en tår over tørsten, så var det ikke merkbart i det offentlige rom. Slik jeg husker det.

Men tidene har endret seg, og med dem også kulturen. Nasjonaldagen er i langt større grad legitimert som en festdag i ordets videste forstand, og alkoholholdig sprudlevann til rundstykkene, røykelaksen og eggene er én ting. Men når grunnpromillen eskalerer utover dagen, og ender opp i overstadig beruselse til middag og kvelds; da er begeret fullt for lenge siden. Bokstavelig talt. Og spesielt dårlig tar det seg ut på en dag som offisielt er utropt til å være barnas festdag.

«I år er det skjerpings!» Ordene tilhører den profilerte Melbu-fødte Trude Drevland. I et intervju med VG tar hun et knallhardt oppgjør med det hun karakteriserer som flatfyll i Bergens gater. Og det er spesielt på bakgrunn av hendelser de siste to årene at den frittalende eks-ordføreren roper et høyt og nødvendig varsku.

At Drevlands virkelighetsbeskrivelse ikke er hentet ut av løse luften, bekreftes også av stasjonssjefen ved Bergen sentrum politistasjon. «Ja, vi opplever at det er blitt flere berusede mennesker i Bergen sentrum enn det som har vært vanlig tidligere», uttaler Lars Lothe til VG.

Jeg er sikker på at svaret ville vært det samme, hadde vi spurt politiet i Tromsø, Bodø, Oslo og Trondheim. Men også i Harstad.

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av alkoholvettorganisasjonen Av-og-til, bekrefter også at det er mange som deler Drevland sin oppfatning. 51 prosent av de spurte mener nemlig at alkoholen tar for mye plass på 17. mai. «Undersøkelsen viser at mange synes dagen har blitt for alkoholmarinert», uttaler generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til. Det har hun altså rett i.

Årets utgave av 17. mai er spesielt godt tilrettelagt for feiring, i og med at vi er tilgodesett med hele tre fridager i etterkant. Hvis vi også får det været vi er lovet, så kan dette bli en festdag for historiebøkene.

Nyt derfor dagen i fulle drag. Ta gjerne bobler til frokost, men feir med måte. Da blir nasjonaldagen en fin opplevelse. For alle.