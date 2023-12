Skrevet av: Kjell Giæver, General Manager, Arctic Energy Partners.

Med all respekt for nye sokker og et par boksere i beste kvalitet, ingenting slår julegaven på 500 nye arbeidsplasser til hele Nord-Norge!

Elektrifisering og Melkøya er nesten blitt banneord, og banneord kommer det mange av når det snakkes om energiutbygging, dyrtid, og strømpriser rundt kjøkkenbordet.

Derfor er det ekstra gledelig når olje- og energiselskapene leverer på lokale ringvirkninger og verdiskapning. Jeg håper flere og flere vil glede seg over denne gigantiske industriutbyggingen i nord. For dette er samfunnsbygging i storskala og jeg gleder meg som en unge på julaften!

Gavedryss til hele Nord-Norge

Noen har sagt at det er jo kun «Hammerfestingan» som kan juble over kraftpakken, 420v linja og elektrifiseringen. Ja de kan og bør juble, men jammen jubles det på langt flere steder i Nord-Norge.

Helgeland, Bodø, Salten, Harstad, Tromsø og Alta har alle bedrifter som har fått arbeidsplasser i årets pakkekalender. Nylig ble det første stålet til Snøhvit Future-prosjektet kuttet hos Momek i Mo i Rana, og på samme dag ble kontrakt til Consto feiret med kake hos Equinor og Aibel i Hammerfest.

Investeringer over hele linja

Consto fra Tromsø er et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Kontrakten på Melkøya vil sysselsette mellom 200 – 300 årsverk. Consto har kontorer i både Bodø, Tromsø, Hammerfest og Alta, og med flere gode samarbeidspartnere i Nord-Norge vil en slik stor kontrakt gi positive ringvirkninger lokalt i hele regionen.

Aibel i Hammerfest ledes av en ung, dyktig ingeniør fra byen som fikk muligheten og valgte å flytte hjem. Hun leder et kontor med over 60 ansatte i Hammerfest, og de har som ambisjon å vokse enda mer!

På Rognan i Saltdal kommune har nettopp Nexans investert 100 millioner i nye fabrikklokaler og snart jobber det over 300 personer på den lokale teknologibedriften i en liten kommune med 4500 innbygger. Hele bygda er med på feiringen når nye kontrakter på energikabler landes, og arbeidsplasser er sikret for fremtida.

Mo Mekaniske Verksted startet i 1998 med tre mann, en Mazda Pick-Up og noe verktøy. Det startet i det små, og det ene oppdraget ble avløst av et nytt. Nå er leveranser til Snøhvit utenfor Hammerfest en viktig del av oppdragene til Nord-Norges største industrikonsern med hovedkontor i Mo Industripark.

Ringvirkningsprosjekt nr. 1

Når man åpner julegaver er det ofte slik at man sparer den største gaven til slutt. Sånn er det også når man skal fortelle om ringvirkninger i nord.

Tildeling av tidenes største Snøhvitkontrakt til Aibel betyr utvidelse og opp mot 250 ansatte innenfor alle fagområder i Nord-Norge, og mange av disse er allerede på plass i nord. Industrigiganten er blitt en viktig hjørnesteinsbedrift i energibyene Harstad og Hammerfest og kanskje åpner de flere kontorer i nord.

Så det er ikke uten grunn at Snøhvit-prosjektet med rette kalles ringvirkningsprosjekt nr. 1 i Nord-Norge. Ringvirkningene fra dette anlegget er i aller høyeste grad et gavedryss til næringslivet i hele landsdelen.