Som politisk valgt medlem av samarbeidsutvalget ved Seljestad barneskole har jeg fulgt tett på saka om brakkeriggen «Rødskolen» som for lengst burde ha vært revet og erstattet av et nytt bygg. Alle som i forrige valgperiode deltok i samarbeidsutvalgets møter vet at vi i SV arbeidet for å få vedtak om realisering av et helt nødvendig nytt bygg.

I posisjonssamarbeidet var det SV som kjempet for å få nybygg vedtatt – og det lyktes vi faktisk også med høsten 2022. Det ble avsatt midler til et forprosjekt og det ble avsatt penger i budsjett- og virksomhetsplan for å bygge nytt. Det var SV som kjempet fram dette – til betydelig motstand fra flere andre parti.

Høsten 2023 kom det en overraskelse i kommunedirektørens forslag til nytt kommunebudsjett. Både Rødskoleprosjektet og Kanebogen skole var satt på vent. Begrunnelsen for dette var en forventet elevtallsnedgang på nær 500 i en tiårsperiode – samtidig med behov for betydelig økt økonomisk innsats innenfor helse- og sosialsektoren.

Det ble foreslått en gjennomgang av skolestrukturen for å vurdere det fremtidige behovet for antall skoleklasser og nye skolebygg. Et stort flertall i kommunestyret har sagt seg enig i denne vurderingen.

Ved valget i høst fikk SV 6,2 % av stemmene – som ga oss to av totalt 35 representanter i kommunestyret. Vi hadde naturligvis håpet på større oppslutning fra velgerne. Hadde vi fått flere representanter hadde vi hatt betydelig større muligheter til å kjempe fram viktige skolesaker – også Rødskoleprosjektet.

Det vi kan love er at SV uansett skal bruke de muligheter vi har til å påvirke slik at barn, foreldre og lærere får et bedre skoletilbud. Det gjelder ikke minst det å få fjernet brakkeriggen «Rødskolen» så snart som mulig.