Skrevet av: Ingvill Mathilde Torgersen, leiar i Troms Natur og Ungdom

Gruvedrift på havbotn, verdas verste idé - og Noreg er eit av verdas fyrste til å opne opp for det.

Tysdag morgon, den 5. Desember kom beskjeden om at det er fleirtal på Stortinget for å opne for gruvedrift på havbotn. Partia i regjering går aktivt inn for å ignorere forsking og sivilsamfunnet.

Dette er ein historisk tragedie, ein tragedie som me diverre har venta på at skal hende. Frå høyringane i vinter fram til Arbeiderpartiet sitt Landsmøte, der dei stilte seg positive til gruvedrift på havbotn. Regjeringspartia Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fått med seg stortinget, med støtte frå Høgre og Fremskrittspartiet. Dei trassar alle faglege råd og opnar for gruvedrift i havbotn. Dette er katastrofalt.

Gruvedrift på havbotn er ei utruleg underutvikla næring, som potensielt kan leggje store, viktige områder aude. Regjering, mellom andre leiar av energi- og miljøkomiteen Marianne Sivertsen Næss (Ap) har uttalt at dei omtalte minerala vil vere essensielle for det grøne skiftet. Minerala på havbotn vil kome alt for seint til det grøne skiftet. Om me skal få til eit grønt skifte må me satse på sirkulær økonomi og gjenvinning av minerala som allereie eksistera. Å opne for gruvedrift på havbotn kan få fatale konsekvensar for dyrelivet og det biologiske mangfaldet på havbotn, me veit ikkje kva som eksistera der, og me kan ikkje risikere å utrydde artar me ikkje veit om enda.

Havforskingsinstituttet, Miljødirektoratet med fleire har peika på kunnskapsmangelen om livet i djuphavet og konsekvensane av ei potensiell gruvedrift på havbotn. Itilegg har 21 land, mellom anna Frankrike og Tyskland, samt naboane våre Finland og Sverige teken eit aktivt val mot gruvedrift på havbotn. Noreg vil gjere seg særs upopulære i verda når dei no opnar for denne næringa.

Støy, vibrasjonar og ljos vil forstyrre økosystema, og forventa utslepp av kjemikaliar, partiklar og avfallsprodukt vil forureine havmiljøet langt vekke frå inngrepet. Det er ein stor risiko å satse på ein industri me ikkje ein gang veit er teknologisk mogleg, og som vil krevje store investeringar frå staten for å være lønnsam.

Eg er skuffa over at regjeringa trassar faglege råd og eigne faginstansar når dei tek slike avgjerder, og håpar dei tek til fornufta og stemmar mot når tida kjem for konkrete løyver.