Skrevet av Kristin Østvik

Jeg skriver til deg, selv om jeg vet at du ikke kommer til å lese det – du drukner antagelig i lignende brev. Jeg skriver antagelig for min egen skyld – for å få klarnet tanker og følelser – sterke følelser!

Jeg er en rimelig sprek dame på 73 år, og har vært pensjonist i tre år. Jeg bor i flotte Narvik i Nordland fylke. Og når jeg sier Narvik, da skjønner du vel at det jeg skriver om – og som skaper de sterke følelsene – handler om Helse Nords intensjoner om å legge ned akutt - og fødetilbud flere steder i nord, blant annet i Narvik.

Du vet vel det Jonas, at når man er 73 år, så har man opplevd en god del gjennom årene, også når det gjelder helse. Det samme gjelder vel deg også – du er en mann som også trekker på årene – du er bare «litt» bak meg.

I mitt «levde liv» så langt, så har det alltid vært viktig for meg å klare meg selv. Jeg har hatt stor forståelse for Ingvild Kjerkhols utsagn om at vi som eldre må ta vare på egen helse så godt, og så lenge vi kan. Samtidig har vår helseminister også hatt fokuset på, at når det blir behov for hjelp, så skal den være der. Og det er bra! Jeg har vært heldig med egen helse, og har tatt vare på den så godt jeg har kunnet, og det akter jeg å gjøre så lenge jeg kan. Så slik har jeg vært heldig.

Men jeg har gjennom hele livet, fra jeg var 12 år, hatt nære pårørende i Narvik (bror, søster, mor, far, barnebarn og mann) som har hatt alvorlige sykdommer og med et sterkt behov for god faglig helsehjelp.

Sykdommer som har rammet mine nærmeste er leukemi, glioblastom (kreft i hjernen), brystkreft, prostatakreft, nyresvikt og nyretransplantasjon og behov for bytte av hjerteklaff med åpen hjertekirurgi. Dessuten er to av våre i alt åtte barnebarn, født ekstremt prematur – den ene var 736 gram ved fødsel og den andre var 496 gram.

God faglig helsehjelp har mine nærmeste hatt behov for, og det har de fått på Rikshospitalet, på Radiumhospitalet, på UNN Tromsø og på Narvik sykehus!

Narvik sykehus har vært bautaen i alt!! De har vært der når situasjoner har blitt akutt, og de har vært der etter behandlinger på radiumhospitalet, på rikshospitalet og på UNN Tromsø.

Ikke bare for meg, men for ca 40 000 mennesker i sykehusets opptaksområde, representerer Narvik sykehus tryggheten og fagligheten når uhellet skjer eller når man selv, eller noen av ens kjære, blir syk.

Jeg er i utgangspunktet et menneske som ser ganske lyst på livet, og er opptatt av å finne positive holdepunkt når ting skjer rundt meg. Men i høst synes jeg det har vært tungt. Det som skjer i Ukraina og i Gaza ryster oss i grunnvollene. Og det virker som det er så lite vi kan gjøre. Da har jeg tenkt – sikkert naivt – at man må yte der man kan. Som tidligere lærer har det vært enormt positivt å samle ca 20 pensjonister i et prosjekt der vi deltar i barneskolen som lesestøtte for 3.klassinger. Det er godt å kunne gjøre noe positivt og bra nært en, når det stormer litt lengre borte.

Men hva har dette egentlig med Helse Nord og forslag om nedlegging av akutt- og fødetilbud, tenker du kanskje Jonas.

Jo. I høst har jeg også kjent på et sinne. Et sinne som har tatt meg. Et sinne som har gjort det vanskelig å få sove om natta. Et sinne som til å begynne med var vanskelig å forstå og å tolke. Men som etter hvert ble forklarende. Sinnet mitt handler om en følelse av maktesløshet i forhold til det som skjer i Helse Nord nå. Det å ikke kunne gjøre noe, det å ikke forstå sammenhenger i problemforståelse, argumentasjon og forslag til tiltak.

Jeg regner meg selv som et «oppegående» menneske, og etter et langt liv skjønner jeg at ting ikke alltid kan være som de har vært. Det gir ingen utvikling, kun stillstand! Og det ønsker ingen!

Men det er helt umulig å forstå at økonomisk vannstyring i Helse Nord, skal ta fra meg min trygghet! Hvis jeg kunne ha skjønt og forstått sammenhengen mellom Helse Nords økonomiske situasjon og personellmangel, med nedleggelse av føde-og akutttilbud, hadde antagelig sinnet mitt vært mildere.

Men Jonas: Jeg forstår ikke sammenhengen! Jeg forstår ikke hva det hjelper å legge ned akutt- og fødetilbud! Helse Nord sparer så lite. Og de får ikke flere fagfolk. Men de tar fra meg og andre tryggheten!!

Og det gjør meg så sint!!!

Høsten 2021 var det Stortingsvalg. Og jeg var glad da du ble statsminister. Jeg har faktisk hatt trua på deg lenge. Forsvart deg i diskusjoner med venner, og vært glad for at du var vår statsminister når krigen i Ukraina startet. Jeg har alltid stemt Arbeiderpartiet. Jeg har følt at Arbeiderpartiet sine verdier er sammenfallende med det jeg tror på og er viktig for meg.

Den troen har jeg ikke lengre. Hele saken med Helse Nords håndtering av prosessen, og samtidig din og Arbeiderpartiets tåkelegging av hva dere mener, har skapt en utrygghet som er ny for meg.

Så skal jeg også være ærlig å si at jeg føler på en sorg over å ikke lengre å kunne finne igjen Arbeiderpartiets verdigrunnlag i det som nå skjer. Demokratiske prosesser er fraværende og fagfolk blir ikke lyttet til. Det som foregår, er maktmisbruk! Og det hadde jeg aldri trodd kunne skje i regi av Arbeiderpartiet.

Hvor er jeg ved Stortingsvalget 2025? Antagelig utenfor stemmelokalet. Jeg har på mange måter mistet tilliten til politisk styring og ønske om gode fellesskapsløsninger for folk.

Trist for meg. Men i den store sammenhengen betyr det jo ikke noe for deg, Jonas. Det vet jeg jo.

Helse Nords slagord var en gang (kanskje er det det ennå?): «Helse Nord der folk bor».

I Narvik kan vi antagelig, på din vakt Jonas, si: «Helse Nord sier: Takk for oss – vi fór»