Av: Arvid & Oddrunn Eliseussen

«Grottebadet har mange målgrupper og vi er opptatt av samfunnsoppdraget og mest mulig lik tilgang for alle våre kunder» Ja det skriver styreleder Stenhaug i en e-post til Harstad Tidende (22/2), og ramser opp en rekke kundegrupper som har fått sin tilmålte tid.

Les saken det refereres til her.

Det styrelederen- for øvrig Aps gruppeleder i kommunestyret- ikke nevner, er oss pensjonister- som hadde vår tilmålte tid, cirka to timer en gang per uke, både til trening og ikke minst, en sosial møteplass.

Men, så måtte vi " kastes på dør"- bort med pensjonistene! Det vil si vi kunne møte til fast tid om morgenen (!), men nå måtte kapasiteten utnyttes må vite, og bassengene deles med blant annet småbarnsforeldre, gravide, soldater og mosjonister.

En ting var nå dele på plassen i bassengene og garderoben, men nå forsvant i tillegg den gode sosial kontakten som var så viktig. Det var bare å kapitulere for den kommersielle driften, de ekstra kronene på inntektssiden og trekke seg ut. For ordens skyld: Grottebadet er heleid av Harstad kommune, og politikere sitter i styret.

Om det var så viktig å hente inn de ekstra kronene de to timene pr. uke, hvorfor heller ikke legge til rette for å få mange flere pensjonister til å benytte tilbudet.? Hvor er reformen;" Leve hele livet",? ser man ikke verdien av at eldre møtes og trener og dermed hjelper seg selv til å klare seg – en åpenbar vinn- vinn situasjon, spør du oss!