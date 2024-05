• «Pakistan og Congo representera norske barn?»

• «Jeg spiser ikke brune barn»

• «Nei æsj fyyyfaen»

• «Jeg kjøper bare de med norsk hudfarge»

• «16 % med innvandrer bakgrunn i Norge, 40 % på boksen»

Reaksjonene lot ikke vente på seg da Stabburet nylig rullet ut en kampanje med de nye leverposteiboksene. I det norske mangfoldssamfunnets ånd, prydes boksene med bilder av 10 skjønne barn. 10 barn med ulik bakgrunn og ulik hudfarge. For altså å synliggjøre og illustrere mangfoldet i det som skal være et opplyst, tolerant og inkluderende samfunn.

Det var i hovedsak på den sosiale medier-plattformen TikTok at det tok fyr. Mor til den ene jenta som er avbildet på boksen, uttalte til VG at det kort tid etter lanseringen kom inn 600–700 kommentarer. Hun anslår at 80 prosent av dem er negative, og at sju-åtte av dem er særdeles rasistisk.

Paradokset slår imot: At gode intensjoner og markedsføring av et sunt produkt skal avdekke så til de grader usunne holdninger. På min liste over lavmål og nedrighet på sosiale medier, havner dette eksempelet soleklart øverst. Sånn på momanget er det vanskelig å finne et mer dekkende ord enn «trist».

Men burde jeg være overrasket? Nei – men også ja. Nei, fordi jeg opp gjennom årene har sett en ukultur få utvikle seg, og akselerere i takt med utbredelsen av sosiale medier.

I kommentarfeltene på ht.no og Harstad Tidendes Facebook-side har vi i årenes løp sett oss nødt til å slette utallige kommentarer, skrevet av mennesker som under fullt navn har gått langt over streken. Vi har også blitt felt i Pressens Faglige Utvalg for ikke å ha vært tilstrekkelig raskt ute med å slette hatefulle ytringer. I dette aktuelle tilfellet rettet mot den samiske befolkningen. Dette har naturligvis tvunget mediehusene til å gjøre noe som sitter veldig langt inne hos oss: Stramme inn på muligheten for åpen debatt i noen typer saker. Det smerter, men dessverre er det en dyd av nødvendighet.

Men, ja. Jeg lar meg faktisk overraske over at den omtalte leverpostei-kampanjen avstedkom denne typen reaksjoner. For selv om vi over tid har registrert at debattklimaet hardner til, og tidvis er forsøplet, har vi også observert en tiltakende indre justis i kommentarfeltene. Ytterliggående ytringer om etnisitet, seksuell legning, kroppsfasong og hudfarge blir stadig oftere tatt et nådeløst oppgjør med. Og godt er det.

Og det er med dette som bakteppe at jeg, og kall det gjerne naivt, har tilkjennegjort et lønnlig håp om at vi har vært på rett vei. Men den gang ei. Håpet brast – med en fersk historie om bilder på en leverposteiboks. En sak som i bunn og grunn bare har noe godt ved seg. At vi fortsatt har en lang vei å gå i bekjempelsen av hets og stygge kommentarer på nett, fikk vi dessuten et eksempel på for få dager siden. I forbindelse med dekningen av et idrettsarrangement ble vår journalist kontaktet av en ung utøver som innstendig ba om å slippe å bli tatt bilde av. Vedkommende ville skånes for påfølgende netthets og sjikane i kommentarfeltene. Ja, det er der vi har havnet. Men er det der vi vil være? Svaret må være «nei!»

Om de omtalte postei-boksene ennå ikke har nådd butikkhyllene i harstadregionen, så vil de ganske snart gjøre det. Da er mitt nye håp at i alle fall vi skal ta dem imot på en måte som sømmer seg et opplyst, tolerant og inkluderende lokalsamfunn.