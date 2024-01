Skrevet av: Trond Heide Henningsen, revmatiker og folkevalgt for Arbeiderpartiet i Harstad.

Jeg sitter med innkallingen fra UNN i Tromsø. Et 10-dagers opphold på sykehuset med trening og veiledning. Et tilbud jeg så sårt trenger og som kommer til å bidra til at jeg kan stå lenger i arbeidslivet. Men et 10-dagers opphold krever også 10 overnattinger og 2 reiser fra Harstad til Tromsø. Billigste overnatting er 1345,- kroner pr. natt på sykehushotellet, der sykehuset dekker rundt regnet 650,- pr. natt. Med andre ord må jeg legge ut rundt 7.000,- for overnatting, rundt 2500,- for reisene og et ukjent beløp for mat siden jeg ikke har kokemuligheter på hotellet.

Nå vet jeg ikke hvem de andre som skal delta på oppholdet er, men dersom de bor i Tromsø slipper de unna med et par bussbilletter til 41,- pr. stk. pr. dag. Nå har jeg selvsagt et håp om at Pasientreiser dekker mesteparten av mine utgifter. Men det er noe med å stå med lua i hånda og legge ut over 10.000,- i håp og med usikkerhet rundt oppgjøret. Og det er da jeg stiller meg spørsmålet om vi har et likeverdig helsetilbud i nord.

For det er liten tvil om at jeg måtte gå noen runder med meg selv og ikke minst se om jeg har råd til å ta denne risikoen. Og jeg er blant de heldige. Jeg har mine kontroller på lokalsykehuset og reiser sjelden til Tromsø. Men for de som reiser ofte timevis i hurtigbåt, i all slags vær for en konsultasjon på et kvarters tid, er situasjonen en helt annen. At de i tillegg må legge ut for reisen, og vente en måned eller to på refusjonen, sier meg at det er ikke alle som kan velge helsetilbud på lik linje med mannen i eksempelet over, som slipper unna med bussbilletten til 41 kroner.

Skal det være slik i fremtiden? Skal vi stue pasienter sammen på hurtigbåter og buss for å reise kollektivt til Tromsø for en 15 minutters prat? Har vi gjort nok for å se om vi kan ta den praten lokalt? Kunne én lege reist med båten og snakket med oss i våre egne helsesentre og sykehus? Kan vi utfordre teknologien og la lokale helsearbeidere ta nødvendige prøver, mens vi snakker med legen i videosamtale? Jeg håper fremtidens helsevesen ikke bare planlegges ut fra sykehusenes ressurser og innsparingspotensial. Men at man også hensyntar samfunnskostnadene ved å frakte mennesker, og ikke minst belastningen med reisene i tettpakkede seterader.

Men mest av alt burde det være den enkleste sak i verden å bestille reisen og overnattingen til pasientene på forhånd. Og ikke minst dekke hele kostnaden. Dagens praksis med over en måned før man får pengene tilbake er ikke holdbar. Satsen på 661,- pr. natt er heller ikke nok i et Tromsø der hotellprisene har gått helt bananas. Det blir fort et tap på flere tusenlapper.

Jeg er helt sikker på at det er pasienter der ute som ikke har råd til å legge ut for reisen. Det bør være unødvendig å gå på «sosialen» for å få penger nok til å legge ut for reisen til nødvendig helsehjelp. Og det kan ikke være slik at bostedsadressen din skal bestemme hva du skal betale for helsehjelp. Det er ikke likeverdig. Og det er i hvert fall ikke verdig.