Av: Kjell Dragland

14. november skriver Edvin M. Eriksen om Israel.

Når jeg leser Eriksens artikkel i HT, får jeg det inntrykk at hans virkelighetsforståelse av Hamaskrigen er spesiell og svært mangelfull.

For det første; Det Muslimske Brorskap opprettet Hamas og opprettet samtidig Palestinakommiteen. Begge har samme opphav og samme mål; full utslettelse av den jødiske staten Israel.

Hamas leder sitter trykt i Qatar og uttaler følgende til New York Times; Hamas mål er ikke å styre Gaza og produsere vann og elektrisitet og slike ting. Denne kampen skjer ikke fordi vi vil ha mer drivstoff eller flere arbeidsplasser. Det skjer ikke fordi vi ønsker å forbedre situasjonen i Gaza. Denne kampen handler om å oppnå fullstendig reversering av situasjonen, understreker Al Haya. De store sivile tapene er en del av det som ble forventet før massakren i Israel, i følge Al Haya. Terrorgruppens mål er alt annet enn fred, sier han videre.

Hamas bryter bevisst alle lover og regler som gjelder i en krigssituasjon. Det bekymrer tilsynelatende ikke Eriksen Terroristene har ikke uniformer sier Eriksen jo de har, men har tatt disse av for å kunne gjemme seg blant sivilbefolkningen,- nok et brudd på krigens lover.

Eriksen later som han ikke vet at ca. 10.000 raketter skytes ut fra barnehager, skoler og sykehus,- og at kvinner og barn brukes som levende skjold.

Poenget for Hamas er at flest mulig sivile blir drept slik at Hamas får sympati fra Vesten.

Dette bekymrer ikke i det hele tatt Eriksen

Samtidig som Hamas bryter alle regler, er Israels soldater kjent for at de bedre enn andre, prøver å skåne sivilbefolkningen. Hvem andre sender flygeblad og ber folk forlate områder som de om noen timer senere kommer til å bombe. For å lette forflyttningen har IDF åpnet en fluktrute for de sivile. Men den ruten blei resolutt sperret av Hamas.

Har israelske soldater skåret opp gravide kvinner og knivstukket barnet til døde. Bakbunnet barn og kvinner , voldtatt og brent disse levende?? Ikke rart at Holocaustoverlevende er rystet over et nytt Holocaust.

Den store forskjellen på Hamas og Israels soldater er; Hamas ønsker å drepe så mange som mulig av SIVILE jøder,- kvinner og barn. Israelske soldater prøver å skåne sivile og drepe terroristene.

Blåøyde ledere både i Norge og vesten for øvrig , har sendt ufattelige med pengestøtte til Gaza. Gjett hvem som har levd godt på disse pengene. Det koster å grave 500 km tuneller under skoler, sykehus og barnehager, men ikke et eneste bomberom er bygget. Det er tomt for diesel og vann, men Hamas har kjempelagrer til seg sjøl i tanker under jorda. Vannledningsrør er brukt til utskytnings- rør til raketter.. OSV…

Edvin Eriksen,- når du svarer meg på denne artikkelen,- kan du da være så grei at du gir en historisk oversikt over når det palestinske folket oppsto og hvem Israel har okkupert Judea, Samaria og halve Jerusalem fra. Hva heter staten og hvor går grensene og hvilken myntenhet og språk har den staten som Israel har okkupert land fra ??

Med vennlig hilsen din nabo Kjell.