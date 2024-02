Skrevet av: Frode Jacobsen, sportslig leder i Harstad Idrettslag.

Ideen er gratis, men den krever at vi i regionen samler de beste hodene for å få gjennomføringskraft til å utvikle byen og øke bolysten i vår region signifikant.

Jeg er sportslig leder i Harstad Idrettslag, men dette handler ikke om Harstad Idrettslag. Min idé er heller ikke forankret i styret i Harstad Idrettslag og heller ikke i idrettsrådet.

Ideen er et kinderegg, også fotballrelevant, men ideen om Harstad Spektrum er så mye mer.

Hva om vi hadde kunne fått til Harstad spektrum, en sentrumsnær flerbrukshall med fullverdig fotball bane i kombinasjonen av parkeringsanlegg / tilfluktsrom under hallen og tunnel til Universitetssykehuset Nord-Norge på området der Heggen videregående skole ligger per i dag.

Hvis dette prosjektet gjennomføres ville vi for eksempel kunne hatt:

1. En storstue for idrettsarrangementer, konserter, konferanser, utstillinger og andre arealkrevende arrangementer. Harstad spektrum vil ligge sentrumsnært, i gåavstand fra sentrum og med gode kollektivtilbud.

2. Tilfluktsrom: Harstad har behov for flere tilfluktsrom i en tid som er blitt langt farligere. Et tilfluktsrom i umiddelbar nærhet til UNN via tunnel er en fordel, også hvis UNN trenger avlastningsplass ved en større ulykke, katastrofe, pandemi etc.

3. Parkeringsanlegg: UNN Harstad er pekt på av Helse Nord som et sykehus som skal styrkes fremover. Det vil føre til at sykehuset i Harstad trenger større areal. Da må areal frigjøres rundt eksisterende bygninger. Hvis sykehuset skal vokse, så må ansatte, pasienter og pårørende bruke andre parkeringsområder enn dagens områder. Parkeringsanlegget/ tilfluktsrommet under Harstad Spektrum vil dekke nettopp dette behovet. Om man etablerer en tunnel fra Harstad Spektrum kan man gå tørrskodd til UNN via tunnelen.

4. Fotballhall: Verdens største idrett har vanskelige forhold i Harstad når det gjelder treningstider på vinteren. Hallkapasiteten er sprengt og våre barn og unge får ikke mulighet til å trene så mye som de både ønsker og har behov for å følge sine drømmer. Seniorspillere dvs. fra 15 år og eldre har ingen tilbud om å trene og spille fotballkamper på fullverdig fotballbane fra sen høst til våren. Alternativet er at de reiser til storhallene på Sortland, Bardufoss eller Senja for å ha muligheten. Dette er ikke bærekraftig, både i et økonomisk lys men ikke minst i et miljøperspektiv.

Harstad er Nord-Norges tredje største by, og byen ligger plassert logistikkmessig gunstig i et Hålogalandsperspektiv (og enda gunstigere når Hålogalandsveien er på plass). Harstad Spektrum vil kunne være et trekkplaster for både innbyggere, gjester og potensielle innflyttere.

Harstad Spektrum som er sentrumsnært vil bidra til at byen fylles med mennesker enten de skal på konsert med Bryan Adams, Taylor Swift, Kygo eller Bjørn Eidsvåg, store konferanser, turneringer, store utstillinger og messer eller lignende.

Harstad Spektrum vil gi Harstad sine innbyggere større trygghet ved etablering av tilfluktsrom.

Harstad Spektrum vil bidra til at Universitetssykehuset i Harstad kan vokse både i størrelse og tilbud.

Harstad Spektrum vil gi barn- og ungdom en langt større mulighet til følge sine drømmer og ha en sunn aktivitet flere ganger i uka enn de nå har mulighet til.

Håper kloke hoder i Harstad som har interesse av å ta ideen videre kunne satt seg sammen for å diskutere ideen om Harstad Spektrum

Da er utfordringen gitt! Vær så god!