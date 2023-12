Nå er jeg flau. Skikkelig flau, og skuffet over meg selv.

I mange uker har jeg hørt om mennesker som må stå i matkø. Jeg har også hørt om foreldre som har så lite penger at det ikke blir julegave på barna. Jeg har hørt og hørt og hørt. Men ikke lyttet.

Tirsdag var jeg på min nest siste bytur før jul. De siste gavekjøp skulle gjøres, og for å sette prikken over i-en skulle jeg avslutte innkjøpene med et kafébesøk. Der skulle jeg unne meg noe godt å spise og en god kopp kaffe.

På kafeen så jeg mange mennesker. Noen hadde det svært tungt. Ikke personlig. Men fordi de bar på så tunge vesker og pakker. De fleste så glade ut, for de var sikkert fremme med målet; å være ferdig med gavekjøpene. Dessuten syntes de sikkert, som jeg, at det var trivelig å treffe kjente.

Etter kafébesøket startet jakten på rimelig en familieribbe. Den skal bli ombygget til en sylterull – en smaksvinner på julens frokostbord. Når innkjøpet var gjort var det endelig klart for hjemreise.

Men når en kom til nærmeste bensinstasjon så jeg at tanken var nesten tom. Det blir jo noen kilometer kjøring når en skal på handel. Dermed ble det cirka tusenlappen for drivstoff.

Vel hjemme var det tid for noen avslappende minutter i stresslessen. Godstolen og en kopp nykokt kaffe gjorde susen. Og da er det bare å slå på TV, for å få med seg de siste nyhetene.

Kjære Gud! Det var da jeg våknet. Ja, bokstavelig talt våknet.

For på TV sto en ung mor frem og fortalte om sin «nød». Hun hadde ikke penger for å kjøpe julegaver til sine barn.

Så får vi vite om hvor stor nøden er … i et av verdens rikeste land. Matkøer flere plasser. Årsak? Mange opplever dyrtid. Høye priser på alt fra matvarer til renter.

Når valget står mellom mat og gaver er valget enkelt, men også forferdelig vanskelig. Hvordan kan et lite barn forstå at mamma og eller pappa ikke har penger til en liten gave? Pengene måtte gå til siste del av strømregninga – eller forsikringen på huset.

Mens nyhetene og tankene i hodet kjempet om å få best plass, så var jeg ikke bare våken, men også flau. Riktignok gir jeg regelmessig til trengende – via organisasjoner. Men hva har jeg gitt denne gangen – til noen som virkelig mangler penger?

Er jeg av de som spiser en skive mindre til frokost – i solidaritet med de som ikke har mat, og tror det hjelper? Eller gir jeg nok til for eksempel de som sørger for at trengende får seg en matbit?

Så sier hodet klart fra. Slutt å lete etter svar på dine spørsmål, for du er kun ute etter å finne et svar som rettferdiggjør dine valg.

Hodet har rett! I morgen MÅ jeg gjøre noe. Jeg må bidra med penger til noen som trenger det. Enten via Frelsesarmeen, Røde Kors eller andre gode hjelpere.

Er du i samme situasjon som meg, så har du også mer å bidra med. Tenk om det kunne gi en trengende person eller familie noen gode måltider i jula, og barna noen fine julegaver?

Nå skal jeg bruke litt mer tid på å tenke hva den østerrikske forfatteren Marie Von Ebner-Eschenbach en gang sa: «Å ha, men ikke ville gi, er i enkelte tilfeller verre enn å stjele»

Kjære Gud! Hjelp meg til å ikke bli en tyv!

Amen!