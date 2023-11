Partiet Høyre har på stortinget lagt fram sitt budsjettforslag for 2024. De er klare og tydelige på at de vil kutte i tilbud i distriktene – og det skal ikke minst bli slutt på gratis fergetilbud.

Det bør ikke overraske noen, men kanskje kan det få noen øyboere til å forstå hva partiet Høyre faktisk står for – og alltid har stått for; Det handler alltid om mindre til de som mest trenger bedre tilbud – og stadig mer til de som allerede har mest.

For meg er det helt uforståelig at noen av oss som bor ute i distriktene kan mene at Høyre-politikk skal være bra for oss. For øvrig har "mini-Høyre" – partiet Venstre også signalisert at gratis ferge er noe de vil ha bort.

Ja, jeg har faktisk et lite håp om at venner i Øyriket som har trodd og ment at Høyre er partiet som kan gi gode tilbud til oss, endelig forstår at virkeligheten er totalt annerledes.

Det kommer i alle fall til å bli krevende å stille seg fram som Høyre-velger og forklare at vi må få tilbake rådyr betaling for å komme oss ut fra Øyriket.