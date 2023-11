Av: Geir Samuelsen, kunstner og byvenn

Harstad kommune ønsker innspill på et kollektivknutepunkt som de har fått tegnet etter eget ønske. Løsningen deres er overdimensjonert, grotesk og visuell ødeleggende for nedre bysentrum. Det elskede vakre havnebygget vil få en rundkjøring nesten på trappa, og legge all håp om en vakker løsning i grus, asfalt og betong.

Kommunen ønsker innspill på noe de allerede har bestemt. De store linjene er satt, dessverre av feile folk. Folk som ikke ser et større bilde, ambisjonsløse, som kun har kommet med innspill av praktisk betydning. Det er skuffende, det er forsmedelig. Men la meg komme med et siste innspill, en siste bønn, en siste skisse som viser hvorfor rundkjøringen ikke bør komme opptil trappa til et av byens fineste bygg. Havnebygget trenger luft, akkurat som oss mennesker. Det trenger noe mykt og levende som puster, som løfter fram arkitekturen, en kontrast som vil gjøre bygget enda finere. Gjøre byen enda finere. En liten, men viktig park. Los Holtes park, kan den feks. hete. Den vil ønske velkommen på en helt annen måte enn en overdimensjonert rundkjøring. Tror dere ikke det blir finere å gå ned gågata og se nedover mot en park, enn en rundkjøring?

Så var det kollektivknutepunktet. Vi som har hentet folk fra hurtigbåten, vet at det til tider er kaos. Det er biler overalt, og det vil bli biler overalt, også med rundkjøring.

Så hva er løsningen? Det kan være flere, men det er vanskelig å komme med innspill på en helhetlig plan, når halve arealet mot havet er tiltenkt havneformål, altså, som om ikke byutvikling angår Havnevesenet, som «eier» tomten? Skissen min viser en løsning på enveiskjøring, den vil ta mindre plass, og det blir mindre kaos med biler kjørende i alle retninger. Enveiskjøringen går rundt Taxi holdeplass/ ladestasjon for 4 taxi, samt korttidsparkering + handikap-parkering. (La meg skyte inn et rykte, om at det er tenkt taxi el-ladestasjon for 12 biler!!!?? Altså, det tar plass og på beste tomta i byen. Hvorfor?).

Buss er tenkt kjørende inn fra hovedvei til stor busslomme. Det er allerede et stort problem ved innkjøring til Alti senteret-Larsneset. Biler og folk i veibanen, det vil bli påkjørsler der før eller siden, og kommunens skisse viser ingen god løsning på det problemet. Vinmonopolets plassering gjør at det alltid vil være «skal-bare» parkering, og kjøring på Larsneset.

Så, kjære kommune, vær så snill å tegne bedre større linjer. Linjer som skaper en god og fin by. Gjør byen varmere, ikke kaldere.

Kanskje Rikard Kaarbø og Los Holte, i sin park, ville se på hverandre, dra på smilebåndet og tenke. «Dette ble bra for byen»