Uttalelse fra årsmøtet i Aksjonsgruppa for Nord-Norgebane

Stortinget ba i april 2021 regjeringen om å starte arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.

Konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norgebanen ble igangsatt med tanke på realisering. Nå foreligger KVUen, men kvalitetssikringen blir ikke ferdig før til høsten. En ny Nasjonal

Transportplan (NTP 2025-2036) skal imidlertid vedtas i Stortinget den 12. juni (foreløpig dato).

Etter Stortingets vedtak fra 2021 om realisering er det naturlig å gå videre, - selv om kvalitetssikringen ikke foreligger. Nord-Norge bør nå, i forbindelse med NTP, få sin rettmessige andel av midler som skal brukes på jernbane. I det bør penger til planleggingen settes av.

I flere 10-år har alle midler til jernbane gått til utbygging i andre deler av landet. Nord-Norge har kun blitt tildelt noen få kryssingsspor.

Det er nå over 100 år siden Stortinget i 1923 vedtok å bygge jernbanen fram til Bodø. Den 7. juni er det 62 år siden banen ble offisielt åpnet av Kong Olav. Etter det er det ikke bygget ny jernbane i nord.

Det er på tide å gjøre som Sverige. I 1996 vedtok Riksdagen å bygge Botniabanen på ca 185 km nordover til Umeå. 14 år senere ble den åpnet. Nå fortsetter arbeidet for å fullføre Norrbotniabanen fra Umeå til Luleå.

Sveriges tidligere statsminister Göran Persson blir husket for sin begrunnelse for banen:

«Om kustjärnvägen slutar i Umeå skickar vi signalen att hela regionen norr om Umeå inte är lika mycket värd som resten av landet, att den bara är tärande. – Banan behövs – för att hålla ihop hela landet!».

Midtpunketet på E6 ligger på Fauske. Lengre nord går ikke jernbanen. Den skulle gjøre det mulig å reise raskt og klimasmart mellom landsdelene.

Norge har allerede et vedtak om realisering. Vi hadde, - og tror at vi fortsatt har en statsminister, med stor «S» (Stoltenberg og Støre), med visjoner for nordområdene, Norges viktigste strategiske satsingsområde.

Nå gjenstår det bare å fullføre, - så har også vi vår «Persson». Løftet fra Hurdalsplattformen bør fortsatt gjelde.

Det er ikke grunn til å utsette saken om Nord-Norgebanen til valget 2025.

Spørreundersøkelser viser at på landsbasis stemmer 50 % for Nord-Norgebanen.