Skrevet av: Jan Inge Hansen, kommunestyrerepresentant for Harstad Høyre

Edvin Eriksen (SV) og Ivar Prestbakmo (Sp) er ute og kritiserer Høyes forslag til alternativt statsbudsjett, der de peker på forslaget om å kutte gratis ferge til Grytøya.

Jeg vil be de to herrer lese helheten i budsjettet. Prioritet nummer 1 for Høyre er bedre privatøkonomi og flere i jobb. I Høyres forslag til statsbudsjett kuttes det i skatter og avgifter, og rammevilkårene for næringslivet bedres.

Vi lever i en dyrtid med store utfordringer. Regjeringspartiene Ap og Sp med SV som sin fremste støttespiller har ikke klart å ta nok og nødvendige tak. Køene av folk som har behov for mathjelp øker for hver dag. Bedrifter går konkurs. Oppdrettsnæringen skattes knallhardt, som er en typisk distriktsnæring. Det er fullt håndbrekk på i byggebransjen. De som skaper bedrifter, næringsliv og arbeidsplasser skattes ut av landet. Til jubel fra SV som ønsker de god reise.

Det innføres og økes skatter og avgifter på løpende bånd til næringslivet. Der Høyre vil reformere og modernisere, vil Ap og Sp reversere, og bruker over 1 milliard (statlige, fylkeskommune og kommunale kroner) på å dele opp kommuner og fylker. Troms og Finnmark fylkeskommune har søkt om cirkaa 80 millioner fra staten til å gjennomføre oppdelingen, og gå til tilbake gammel ordning. Hva kunne 80 millioner bidratt med inn i en nokså slunken pengekasse i fylket? For ikke å snakke om tidsbruken og redusert produktivitet i skilsmisseperioden.

Helsekøene øker. Trusler om nedleggelse og kutt i helsetilbudet i nord, skjer på Ap og Sp sin vakt. Proteststormene bygger seg kraftig opp. Politidistrikt etter politidistrikt melder om budsjettkutt og færre stillinger. Rekordhøyt antall som uteksamineres fra Politiskolen får ikke fast jobb etterpå. Regjeringen bruker penger på reversering og oppretter politikontor, som politiet selv ikke har bedt om.

De lave tall på meningsmålinger og høstens kommunevalg viser at befolkningen har lav tillit til sittende regjering.

Isolert sett er konsekvensene av kutt av gratis ferge ille for befolkningen i Øyriket, om dette forslaget står seg. I det store bildet er det kritisk om dagens regjering med sin støttespiller SV skal fortsette på samme kurs som nå. De fleste piler peker i feil retning. Dette rammer også Øyriket. Det er tydeligvis mer behagelig for Edvin og Ivar å snakke om et element i Høyres alternative statsbudsjett, enn å jobbe med konsekvensene av egen politikk.