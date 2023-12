Av: Knut Bjørklund, styreleder i Harstad damefotball

Kommunestyret i Harstad skal på torsdag ta stilling til kommunedirektørens innstilling til handlings – og økonomiplan for de neste 3 årene. Dette dokumentet vil være overordnet for hva kommunen vil prioritere av offentlige oppgaver.

Hva er konsekvenser for folk flest i Harstad i en tid med sterk prisvekst på strøm, matvarer, lånerenter og husleie? Det er frykten for fattigdom og utenforskap for seg selv og sine. Redselen for ikke å klare tilværelsen. Og frykten er reell, fordi køene vokser hos Frelsesarmeen og andre som deler ut gratis mat. Tenk å måtte stå i kø for å få MAT, dette vi må ha på bordet hver eneste dag. Flere og flere i vår egen by må stille seg i kø for å sikre seg julematen i år. Samtidig appellerer storsamfunnet daglig til vår nestekjærlighet og solidaritet, som medfører at dørene i lokalsamfunnet står åpne for mennesker fra andre land på flukt fra krig og nød. Også disse finner fort veien til matkøene hos Frelsesarmeen.

Men mennesker lever ikke av mat alene. For foreldre med barn er frykten for lediggang og utenforskap reell. En families lykke måles gjerne i hvordan barna har det i hverdagen. Tilbud for aktiviteter på fritiden er vesentlige. For de fattige og flykninger som bor sentralt i byen er tilgjengelighet til idrettstilbud viktig. Dette er lavterskeltilbud som frivilligheten drifter, men som kommunen må legge til rette for i form av tilgjengelige idrettsanlegg. I bysentrum er det de kommunalt eide idrettsanleggene på stadionområdet som er avgjørende for hvilke tilbud frivilligheten kan skape for barn og unge. Om idrettsanleggene forfaller, så forfaller også mulighetene for barn og unge til å være med i positive fellesskap.

Derfor er det skuffende å lese kommunedirektørens dokument. I hele dokumentet er ord som UTENFORSKAP og FATTIGDOM kun nevnt en eneste gang. Likeledes er dokumentet tilnærmet uten omtale av idrett. Ordet IDRETTSTILBUD er brukt kun en gang som om det er en evigvarende selvfølgelighet som kommunen ikke har ansvar for, men som Harstad-samfunnet likevel har rikelig av.

Derimot er det inflasjon i bruken av andre populære ord som ATTRAKTIV 15 ganger, BÆREKRAFT 13 ganger, INKLUDERING 10 ganger, INNOVASJON 8 ganger, BOLYST 4 ganger.

Investeringer i nødvendig vedlikehold av idrettsanleggene på Harstad stadion er ikke nevnt i dokumentet. Unntatt er i gebyravsnittet, hvor leiepriser for haller og kunstgress er opplistet. Kommunens omsorg for å kreve inn leie for idrettens bruk av anleggene er ikke uteglemt.

Hvordan kan INTEGRERING av barn og ungdom best skje best utenom skolehverdagen? Idrettstilbud er ett av svarene. Erfaringer fra skoleverket viser at de som mestrer skolen best, ofte også deltar i et godt idrettstilbud. Dette gjelder særlig for barn av innvandrere og flyktninger. Her gjør alle idrettslagene i Harstad en stor innsats. Som eksempel nevnes at Harstad idrettslag har barn og ungdom fra 32 ulike nasjoner med i sine daglige aktiviteter. Mange av barna har tilknytning til Harstad skole og SFO-tilbudet der. Alle disse har sine aktiviteter på kunstgresset på stadion og/eller inne i Hålogalandshallen.

Kommunestyret må opprettholde stadionområdet med gode idrettsanlegg. Harstad kommune må selvsagt gjøre løpende vedlikehold av haller og kunstgress, uten å komme i konflikt med Idrettsrådets prioriteringsliste for nye idrettsanlegg. Eksempelvis ble det installert nytt ventilasjonsanlegg i Harstadhallen i 2019 for millionbeløp til stor glede for hallidrettene, uten at dette utløste debatt om kommunale prioriteringer for andre nye idrettsanlegg. Nå er kommunen også pålagt av statsforvalteren å gjennomføre miljøtiltak for oppsamling av granulat. Selvsagt må slike myndighetspålegg etterkommes. Det er anleggseier Harstad kommune ansvarlig for, og bør også være naturlig del av Idrettsrådets fokus og omsorg.