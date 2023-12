Skrevet av: Håkon Vahl, leder Harstad Høyre.

Harstad kommune har store utfordringer innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi mangler sykehjemsplasser og vi mangler helsepersonell. Vi har mangel på plasser for pasienter som skrives ut fra Harstad sykehus. Vi vet prognosene fremover; andelen eldre øker og det samme gjør omsorgsbehovene. Da kan vi ikke fortsette med dagens løsninger. Når flertallspartienes politikk ikke har gitt Harstad kommune god nok dekning innen eldreomsorgen, hvordan skal det da bli bedre når utfordringene øker?

Harstad Høyre mener at Harstad kommune må ta i bruk alle gode krefter for å løse dagens og fremtidens utfordringer – spesielt innen helse- og omsorgssektoren. Vårt mål er å gi innbyggerne tjenester av høy kvalitet, mer valgfrihet og raskest mulig hjelp. Den norske velferdsmodellen er et samarbeid mellom det offentlige, private og ideelle med det offentlige som bærebjelken – til det beste for innbyggerne, og for det offentliges regning. En velferdsmodell der alle gode krefter tas i bruk.

Kommunen skal være den som driver tjenesten og vil alltid være hovedaktøren. Men den krevende situasjonen vi står overfor kan løses ved å supplere med ideelle og private aktører for å komme opp på det nivået som kreves. Vi må samarbeide med frivillige i mye større grad enn det gjøres i dag. Og vi mener sterkt at de ansatte i kommunens helse- og omsorgssektor må få mye mer innflytelse; det er de som vet hvordan arbeidshverdagen kan forbedres. Da må de bli hørt.

Harstad Høyre mener kommunen må tenke nytt, fremme innovasjon og ha flere verktøy i verktøykassen for å skape en god omsorg og gjøre Harstad til en aldersvennlig kommune. Vi må teste ut nye metoder, tenke utenfor boksen for å finne nye, gode løsninger. Vi må lære av kommuner som har lyktes.

Det er nødvendig å ta i bruk alle gode krefter for å ha tilstrekkelig kapasitet og for at brukeren selv kan gjøre gode valg. Vi må innse at ikke alt helsepersonell ønsker å være offentlig ansatt og vi har tro på å mobilisere også disse til å bidra i vårt felles løft. Slik situasjonen er nå, klarer ikke Harstad kommune alene å løse alle de store samfunnsutfordringene. Vi må slippe til alle gode krefter til.

Sammen gjør vi Harstad bedre.

Harstad Høyres Årsmøteuttalelse