Skrevet av: Arvid Eliseussen

Avisen Nordlys har i noen reportasjer satt fokus på Tromsø sentrum, parker og grønne lunger, herunder utbyggingen med de mange hoteller og boligblokker sentralt langs sjøfronten. Sist ut har vært tidligere byplansjef Per Hareide og nytilflyttet arkitekt Elin Delmar. De er begge kritisk til at Tromsø snart er utviklet som en by uten byrom som de som bor der kan bruke til hverdags, og på gateplan mest blir benyttet av de som kun skal besøke Tromsø noen dager, det vil si til restauranter, hotellresepsjoner og parkeringsarealer.

Byen er bygget «innadvendt». Det forklares som at de høye blokkene ikke er bygd ut mot byrom, og ikke minst, de kaster skygger og sperrer utsikt til andre bygg og arealer.

Dette har vært mange interessante synspunkter å lese om for en harstadværing . Kjenner vi oss igjen? Selvsagt. Det blir stadig nye blokker som kaster skygger og blokkerer for utsikt, sol og hav. Og som kjent snart en skole i sju etasjer og muligens en cirka 50 meters høy dokkhall.

Så – hvor er grønne, universelle lunger, rom for å sitte ned, nyte stillhet og se hav og fjell? Da dette var temaet i en intern diskusjon, kom dette opp: «Men vi har jo Byhagen, 4000 m² hage. Kan vi ikke nyte nettopp det vi ønsker oss der?» Jeg personlig har ikke sett hagen.

Nå vet vi jo at Byhagen er ikke en hage for byen, men kun for de som kjøper seg inn i ei av de leilighetene som er blitt/blir oppført på dette kaiområde. Kanskje burde det vært slik som arkitekt Delmar antyder for Tromsø: Byutviklings-politikerne burde stilt tøffere krav til utbyggerne hva gjelder arealbruk. Den samme arkitekten sier: «Om det ikke er hyggelig og et mangfold å gå rundt i sentrum, drar folk heller til Jekta» (stort kjøpesenter).

Kjenner vi oss igjen her i byen? Som nabo til Amfi Kanebogen kan jeg bekrefte at der er omtrent alle parkeringsplassene benyttet- nesten hver dag. Så kan man spørre seg: Hvordan ta sentrum tilbake?

Sjefredaktør Kjell Rune Henriksen skrev nylig et innlegg med tittelen: «Men sånn kan vi jo ikke ha det», og gir denne malende beskrivelse av Larsneset: «Kaotisk grus- og asfaltørken, vindskeive gjerder i grått metall og sperresteiner i værbitt betong. Velkommen til Harstad» skriver han. Helt riktig- slik er det!

Er det Tromsø som ligner på Harstad, eller er det omvendt? Ja, si det du! Jo da, Vågsfjordens Perle finner vi nå nede på Hamnneset – boligblokken Perlen!