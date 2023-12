Av: Edvin Eriksen, Harstad SV

Det som har skjedd – og fortsatt skjer i Gaza er det verste folkemord som har skjedd i den vestlige verden noen gang. Vi regner ofte våre vestlige demokrati for å stå for verdier som på grusomme måter blir brutt i andre deler av verden.

20 tusen sivile – helt vanlige mennesker er nå bombet og drept på den geografisk lille Gazastripen. Opp mot 10 000 er totalt uskyldige barn. Totalt uskyldige sykehuspasienter. 200 leger – helsearbeidere. Det som har skjedd – og fortsatt skjer, er så grotesk at det mangler sidestykke i vår vestlige verden. Det er ikke til å forstå at det kan skje. Det er en israelsk krig mot totalt uskyldige sivile. VI skal ikke oppleve sånt som dette i våre vestlige demokrati.

Det israelske soldater gjør blant helt vanlige mennesker, kvinner og barn er grusomheter vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Samtidig er det sjokkerende å se hvordan USA med kristne republikanere i front støtter grusomhetene. Vi kan ikke lukke øynene til at tusener etter tusener av palestinske barn bombes i fillebiter. Det finnes ikke ord som passer for den ondskapen som skjer. Totalt meningsløst. Hvordan kan vi la dette skje? Er vi medmennesker eller har vi mistet evnen til å reagere på overgrep? Og Israels ideer og påstander om å utslette Hamas er naturligvis rein idioti.

Det skal utrolig liten innsikt til for å forstå at de systematiske overgrepene Israel daglig står for – både i Gaza og på Vestbredden, trigger nytt hat mot alt det Israel står for. Ingen må bli overrasket om Hamas vokser – til skade for alle! På Vestbredden har israelske bosettere tatt seg til rette, jaget palestinere fra sine eiendommer og boliger og trakassert palestinske skolebarn. All denne ondskapen får leve videre – kun fordi USA systematisk støtter den israelske forferdelige ondskapen.

Det er en tragedie i den vestlige verden at vi har vært – og tror at vi er så avhengig av verdens største krigsmakt, USA. Der er faktisk USA som sørger for å vedlikeholde overgrepene på Gaza og på Vestbredden. Og den Israelske drapsbombingen som utsletter sivile skoler og sykehus skjer med amerikansk krigsmateriell.

Hvor lenge kan vi støtte sånne grusomme venner?