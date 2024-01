Skrevet av: Gro Dagsvold.

Jeg driver North Up som er en privat reiselivsbedrift, – samt Turistkontor midt i sentrum av Harstad by. Hver uke har jeg turister og Harstadværinger innom som har vært på «Turistkontoret» i Sjøgata, – men der var stengt! Jeg mottar ofte «kjeften» av disse, – fordi det står på hjemmesiden og på Facebook at «Harstad Turistkontor» har åpent mandag til fredag. Man kan bli litt forvirret av markedsføringen som fortsatt gjøres i dag av Visit Harstad! (Harstad kommune) De har ikke lengre turistkontor, – men fortsetter å markedsføre som det fortsatt eksisterer …

Harstad kommune skal fortsatt brande Harstad via hjemmesiden Visitharstad, – selv om det ikke er i drift lengre …. Her markedsføres Harstad bla. med at de har turistkontor, holder til i Sjøgata, her kan du booke litt av hvert av opplevelser mm.

Det ble tidligere i sommer vedtatt at selskapet skulle avvikles, – og i budsjett for 2024 er det kun tatt med de 2 stillingene i selskapet, – samt 200.000 til driftsmidler om jeg har skjønt dette rett? Stillingene er besatt 100 % av en person som bor i Oslo, – og har ansvaret for bla nettsiden til Visit Harstad, markedsføring mm, – og en 30 % stilling, – begge er nå ansatt i Harstad kommune. Den ansatte i 30 % stilling har man ofte sett jobbe i Sjøgata, – for Arcticonsepts AS ….

Er det så at Visit Harstad fortsatt leier lokaler i Sjøgata? Fortsatt har Turistkontor? Fortsatt booker opplevelser og attraksjoner? De har delt lokaler med datterselskapet som ble opprettet, – Arcticonsepts (eller «Artig konseptet», -som jeg fortsatt ikke skjønner hvorfor de opprettet??) I alle fall utad markedsføres det slik! Feilinformasjon til gjester som søker på Harstad ….

Det må komme fram at Visit Harstad IKKE har turistkontor, IKKE har åpningstider, IKKE har bookinger av attraksjoner/opplevelser, IKKE har fysisk betjening (kun via nett/telefon?)

Bruker Visit Harstad 770 189 89,- hvem får du på tråden om du ringer? Og når er telefonen betjent? Hver dag? Noen timer?

Jeg har forstått det slik at leiekontrakten til Visit Harstad går først ut til sommeren i Sjøgata, – de skal ikke lengre ha lokaler der. Noe som er helt logisk, – siden de ikke er der i dag heller!

Å markedsføre bedriften korrekt, – bør være raskt gjort av en som har tittel «Digital Chief» i 100 % stilling og lønn deretter?

Visit Harstad har tidligere hatt medlemsbedrifter, – noe jeg forstår at de ikke skal ha lengre (naturlig, – da de ikke har samme aktivitet som tidligere). Det er fortsatt bedrifter som markedsføres gjennom Visit Harstad, -og hvem avgjør hvem som skal være på hjemmesiden der og markedsføres ut til «verden»? Bookinger som kommer inn til Visit Harstad,- sendes direkte til Arcticonsepts,- hvorfor er det de som blir fordelt oppdragene fra Harstad kommune?

Jeg håper virkelig at jobben man prøver gjøre for Harstad, – og Harstad kommune, blir mer verdsatt fremover. Vi er mange små aktører i vår region, – men vi har dessverre verken muskler og penger nok til å få gjort jobben slik vi ønsker og brenner for; alene! Vi snakker om å «sette Harstad på kartet»! Ut ifra den totale villedende markedsføringen som skjer per i dag, tror jeg at vi dessverre får motsatt effekt og fjerner byen og interessen fra kartet???

Skal man bare gi opp nå? Si at vi prøvde! Blir det aldri lønnsomt å drive turistnæring i Harstad? Håper virkelig at vi får dette til sammen. Jeg bretter opp ermene, tar på meg bunaden igjen, – så får vi se hva 2024 bringer.