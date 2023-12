Skrevet av Arne Ernstsen, Sandtorg.

Nå er det så galt at det ikke er gått for noen! heller ikke for medlemmer av Ap og Sp, selve regjeringspartiene.

Norge har visstnok over 13 tusen milliarder på bok, vi renner over av penger - samtidig som folk sliter med økonomien - det harmonerer ikke med noe annet enn styringslaust.

Det finnes vel neppe en nasjon i verden som har så stor rikdom på bok, og så store levekostnader og samtidig lar sitt eget folk gå sultne til sengs for at staten skal tjene mer.

Det er så man offentlig skammer seg for å leve i et slikt land med et slikt styresett der man ikke løfter de svakeste i samfunnet når man så enkelt kan det.

Både medlemmer fra Ap og Sp, folket du treffer i gata føler på dette - og verre synes det å bli.

Det eneste partiet som profilerer lavere skatter og avgifter er visstnok Frp.

Skal vi komme disse avgifter til buns, ser det ut til at vi alle burde melde oss inn i Frp - også Ap og Sp.

Om ikke dette er nok ser jeg at Ap og Sp vil foreta en avgiftsøkning for neste års budsjett - og det sier meg at det blir å gå forferdelig galt der folket ikke klarer å få endene til å møtes.

Store deler av folket mangler de ressursene som trengs for å kunne leve et fullverdig liv. Når de sliter med å få endene til å møtes, leder det ofte til utenforskap og begrensede muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Tenk på barna som vokser opp i et slikt miljø…

Fattigdommen som for oss i dag burde være et fremmedord, øker dessverre i takt med all avgiftspåslag denne regjeringen setter fram.

Enkelt sagt er Polarsirkelen selve grensen til Arktis der vi har midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. På lik linje med Svalbard-avgifter, burde mange avgifter nord om polarsirkelen reduseres betraktelig eller fjernes helt. Da kunne det kanskje bli svært så attraktivt å bo her nord.

Det er ikke uten grunn av størsteparten av fuglelivet her nord tar til vett og flyr sørover når høsten kommer og kulden setter inn. De ser ingen fordeler ved å være her - og det tror jeg folket også føler på, fordi det koster å bo i Arktis. Vi har strøm som bare går opp - og skal vi måtte kjøpe og fyre med ved har det også en for høy pris. For ikke å snakke om drivstoff som diesel og bensin som flesteparten som har kjøretøy bare må ha. Investering i Elbiler er ikke for alles pengebok fordi strømmen knebler deg også der.

Man kan føle at frustrasjonen i folket er stor, renta til himmels, inflasjonen stiger og prisene bare fyker i været, pengene mister verdi - og for dem som ikke har så mye fra før blir det bare enda verre.

Med olje- og gassinntekter som er hinsides våre fantasier, pålegger vår sittende regjering oss som slaver av staten, å betale enda mer av det vi tjener tilbake til den.

Det virker som Støre og Vedum avfeier all kritikk i det de mener at «vi har tro på den politikken vi fører». Man kan jo lure på hvilken virkelighet disse herrer lever i, fordi det overhodet ikke er folkets virkelighet.

Kanskje andre partier, sammen bør ta mer styring, se muligheten før samfunnet kollapser.