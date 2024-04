Skrevet av: Rita Øien, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Harstad

Ville dyr som er skadet eller syke må få slippe flere lidelser! Vi har benyttet Ettersøksringen i Harstad kommune ved flere tilfeller. Det kan være ei and som svømmer på et vann med begge vingene knekt, eller en måke med brukket vinge.

I slike tilfeller vil fuglen bli skutt, noe som skjer fort og ikke påfører dyret flere lidelser. Vi er glade for hjelpen vi får av Ettersøksringen, de sparer mange dyr for store lidelser.

I denne saken hvor en oterunge ble steinet i hjel, så reagerer vi på måten det ble gjort på. Å påføre et dyr smerte for at det skal slippe smerte er trist. I tillegg så var dette en traumatisk opplevelse for flere av menneskene som var tilstede. Dette bør og vektlegges, det er mange mennesker med stor omsorg for dyr. Det burde gå an å fjerne dyret fra stedet den var fanget inn, dette er en oterUNGE, tatt den et annet sted og heller brukt skudd. Folkene i Ettersøksringen er gode skyttere.

Verden er brutal fordi vi gjør den brutal.