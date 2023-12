Av: Torunn Nilssen og Inger Karlsen, Multicultura Harstad

Nylig arrangerte Multicultura, i samarbeid med UIT, en dagskonferanse i Harstad der temaet var «Frivillighetens rolle i integreringsarbeidet». Her var det samlet nesten 100 deltakere fra mange ulike målgrupper som ulike lag og organisasjoner, offentlige etater som avdeling for kultur og for integrering, harstadpolitikere, aktive frivillige og elever og lærere fra grunnskolen, Voksenopplæringen og INKO, m.flere.

Vi ser at forventningene til hva frivilligheten kan bidra med er stor, både fra sentralt og lokalt hold, også i Harstad. Vi ser også at det er store utfordringer som ligger i å drifte frivilligheten. Det er mange faktorer som er avgjørende for at dette skal lykkes. Det kan være informasjon om hva frivilligheten innebærer, kulturforståelse, mangel på synlighet, ansvarsfordeling kommune/frivillighet og så mye mer. Gjennom ulike foredrag, presentasjoner av frivillige med flerkulturell bakgrunn og gruppediskusjoner klarte vi å lage en fin arena for dialog, utvekslinger av erfaringer - noe som ga oss større forståelse og økt kunnskap. Det ligger mange ressurser i de flerkulturelle miljøene i Harstad og en stor utfordring for oss i lag og organisasjoner, for politikere, kommunen og for oss alle å finne veier til å hente ut disse ressursene. Og harstadsamfunnet trenger de så veldig!

I det hele tatt var dette en nyttig konferanse. Vi fikk alle mer kunnskap og inspirasjon fra hverandre og det kom frem mange gode innspill om hva de ulike aktørene kan bidra med, også Harstad kommune, for å få et tettere samarbeid. Vi ser behovet for koordinering og samarbeid mellom de frivillige organisasjonene som ønsker å ha inkludering som en del av sin målsetting – alt dette og mere til for å styrke frivilligheten i Harstad!

Men hvorfor ser ikke Harstad Tidende viktigheten av å formidle noe av dette i avisen? Bare det at det var syriske Juhaina Hmama som var konferansier og gjorde en glimrende jobb; fra å komme som flyktning til Harstad i 2016 til å lede en stor konferanse, for en ressurs!! Skulle ønske at HT kunne ansè integreringsfeltet som så viktig at det ikke blei prioritert bort til fordel for andre saker… , både i dagene før konferansen og på selve konferansedagen…Hvorfor kan ikke en integreringskonferanse være like interessant som Harstadkonferansen og Næringskonferansen? Er det fordi frivilligheten ikke har de store reklame- og annosepengene til avisa? Vi bare spør… og venter på et svar…..