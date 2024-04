Av: Arvid Eliseussen

I et storslått avisoppslag oppfordrer ordføreren alle som kan, trekke på seg sykkelbuksa og trø seg fram og la bilen stå. Det er selvsagt en flott oppfordring, men vil vi se en strøm av spreke syklister inn/ut av byen, eller et slag i luften?

Jeg kjenner meg igjen: Da jeg på 90-tallet som nyslått adm.dir. i HORB entusiastisk brukte mye oppmerksomhet for å få bilbrukerne over på bussen og parkere bilene, inklusive å sette inn fire små busser som gikk kontinuerlig mellom byens knutepunkt- hopp on/hopp off, billettpris kr. 10,- Det ble ingen suksess nei!

Gammel vane vond å vende! Forskjellen da og nå er selvsagt både infrastruktur og tilrettelegging.

Nå ser vi storsamfunnet satser storstilt for å få " hele byen" over på sykkel, så nå blir det vel nesten ikke bussbrukere igjen?

Vi er likevel 4.000 som er over 67 år og får kanskje et dårligere kollektivtilbud. Vi har parkert både sykkelen og lagt bort hjelmen, og bilen blir dyrt å bruke, for bompengene skal jo opp, for bla å finansiere sykkelveiene!

Jo da, det gjelder å prioritere.

Nå blir det spennende dager og ikke minst når Harstadpakken står der, da må vi håpe på en strøm av syklister på vei til byen og til sykkelparken.

Jeg minnes hvor skuffet jeg ble da mitt håp om mye bussbrukere ble med visjonen. La oss håpe sykkel entusiastene ikke vil bli like skuffet!

Nå er rullatoren min beste kamerat og "kjøretøy"!

NB! Jeg har to sykler (ikke el) og en hjelm å gi bort- men ingen sykkelbukse!