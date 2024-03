Av: Arvid Eliseussen

Av naturlige grunner orienterte jeg meg om hvorfor Grottebadet åpnet for hvermannsen i de to time timene som vi pensjonister i mange år disponerte mellom klokken 09-11, én gang pr. uke. Forklaringen var: Å øke tilgjengeligheten, og at flere kan bruke vårt tilbud.

Nå vet selvsagt Grottebadets ledelse at pensjonistene brukte de to timene til trening, og for mange er vann/varmtvann eneste arena som er egnet, slik som for undertegnede, både med nevropati i beina, Bechterew og hjerteoperert.

Så kan man retorisk bemerke: I hvilke andre treningsarenaer blander man 70–80 åringer med småbarnsforeldre/småbarn og vanlige mosjonister og lignende? De øvrige kundegruppene i Grottebadet som styrelederen ramset opp, er rendyrket og lukket for andre brukere.

For det er ikke til å komme bort fra at daglig lederens «tilgjengelighet for flere» var et hinder for oss som ikke var de store svømmerne, men som trengte varmtvannsbassenget og de varme grotter, da var dette helsefremmende og midt i styrelederens mantra «i et folkehelseperspektiv». Dessverre, dette bare viser igjen: Jeg tilhører en gruppe som blir omtalt i rause ordelag: «Leve hele livet» uten reelt innhold.

Det blir dessuten vanskelig å bo trygt hjemme og å klare seg lengst mulig uten tilpasset trening! I tillegg ble tilbudet en sosial møteplass. Det burde de som er politikere og som styrer Grottebadet engasjere seg i og se verdien av.

For å gjenta meg selv: Om det ble tilrettelagt for en tilbringertjeneste og tilbudet til de eldre ble lagt til en tid på dagen som er langt bedre tilpasset- ville trening i vann ha tiltrukket seg langt flere eldre. Men nå får jeg holde meg til rullatorer. De er nå min beste treningspartner, og uten de ville det nok bli gyngestol og hjelp altfor tidlig.

Derfor misliker jeg sterkt at vi mistet vår beste tilrettelagte treningsarena.