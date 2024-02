SKREVET AV: Petter Ytterstad, Richard Bendiksen, Karl Erik Aagaard-Nilsen og Geir Samuelsen.

En fransklærer, en forretningsmann, en eiendomsutvikler og en kunstner har gjennom gruppa «Levende sentrum» tatt til orde for en annen realisering av Sentrumsplanen for Harstad, der den vedtatte prioriteten gående-syklende-kollektiv-privatbil i større grad blir respektert i planreguleringa. Se vår skisse A, som foreslår nytt trasévalg for fylkesveien og en mer desentralisert kollektivløsning i sentrum er etter vår mening nøkkelen her, ettersom det åpner opp for et spennende nytt byrom som inviterer til aktivitet, uteservering og etterlengtet menneskelig trivsel i sentrum av byen vår.

Vi har kritisert det foreslåtte kollektivknutepunktet som vi mener går i retning av mer asfalt, mer blandingstrafikk mellom myke og harde trafikanter og en mindre attraktiv bykjerne for byens innbyggere og tilreisende.

Signalene fra våre lokalpolitikere i dag er, heldigvis, at det foreslåtte kollektivknutepunktet ikke skal realiseres. Det blir for dyrt. Det blir for dårlig.

Harstad Havns prinsippskisse

Med dette som bakgrunn føler vi behovet for å kommentere Harstad Havns skisse for det aktuelle området, som «tar utgangspunkt i skissene av det nye kollektivknutepunktet» (jf. intervju med havnesjefen i Harstad Tidende, 21. februar).

Vår gruppe ble kjent med denne Prinsippskissen for Harstad Havn gjennom havnesjefens presentasjon under Harstad Kommunes infomøte om kollektivknutepunktet, avholdt 20. november i fjor. Havnas prinsippskisse inneholder etter vår mening en rekke svakheter og motsetninger, som er desto mer gjeldende nå som det foreslåtte kollektivknutepunktet ligger an til å bli skrinlagt.

SKISSE: Prinsippskisse Harstad Havn.

Havnas rammebetingelser og muligheter for utvikling

Vi har respekt for at både havnesjef og havnestyre må forholde seg til de rammebetingelsene som strengt gjelder for Harstad Havn. Samtidig, etter å ha lest intervjuet med havnesjefen i HT, utfordrer vi både havnesjef, havnestyre og lokalpolitikerne til å tenke nytt, også om havna. Blant våre innsigelser til prinsippskissa, kan vi liste opp følgende:

1. Ligger det ikke en åpenbar motsetning i å «legge til rette for stien langs sjøen, men ikke langs Larsneset?» Finnes det måter å ivareta sikkerheten iht. ISPS-statusen og samtidig hindre oppstykkingen av det som etter intensjonen skulle være en sammenhengende, dvs. uavbrutt sti langs sjø og langs kai?

2. Er Skeidar og havnelageret avhengig av 18 meter lange vogntog for sine leveranser og er sentrumskjernen tjent med innkjøring fra Hvedings gate og utkjøring ytterst på Larsneset?

3. Er det i tråd med sentrumsplanen å planlegge for utstrakt overflateparkering, der ansattparkering kommer i tillegg til parkering for havnas egne kjøretøy og der det gis prioritet til oppstillingsplass for 10–12 busser ifm. cruisebåtanløp?

4. Det «bilkaoset» som havnesjefen så godt beskriver i forbindelse med hurtigbåtavganger, hvordan kan det løses med et kollektivknutepunkt som inviterer til enda mer av samme type blandingstrafikk?

5. Er ikke nettopp fleksitorg, der harde kjøretøy og myke mennesker skal dele arealet, en risikabel og lite attraktiv løsning for folk som ønsker å oppholde seg på de sentrumslokaliserte kaiområdene?

6. Generelt, kan noe av Harstad Havns mest «heavy duty»-aktivitet (som bunkring for større fartøyer eller leveranse av byggevarer til Øyriket) foregå på en av Harstad Havns andre lokaliteter? Et besøk på Harstad Havns utmerkede hjemmesider gir innblikk i (for oss) overraskende mange kaialternativer, jf. Harstad havn (chilivr.no).

Stas med havnepromenade, også i Harstad

Havnesjefen siteres på at «det er ikke stas at det skal gå folk langs kaia» og at «det er ikke en havnepromenade, det er en aktiv kai» (HT, 21. februar). Vi tillater oss å drømme om en utvikling av sentrumskjernen der det nettopp blir stas å vandre også langs disse kaiene. Hvorfor ikke lære av Svolværs suksess her?

Til slutt og i en konstruktiv ånd spår vi dessuten mer og ikke mindre aktivitet for Harstad Havn i et slikt scenario. Mye tradisjonell havnedrift består, noen elementer flyttes til andre kaiområder og nye oppgaver oppstår i et område som holder et fantastisk potensial for Harstad by.