Skrevet av: Erik Roll

Senjamannen Arvid Eliseussen som i sitt voksne liv har bodd i Harstad har slik jeg leser hans innlegg i HT av 7. des ennå ikke forstått at Ytre kystvei mellom Finnsnes/Senja og Harstad går over Ibestad –forbindelsen. Hver dag hele året går det trafikk mellom Senja/Finnsnes/ indre Troms og Harstad begge veier. Person -godstrafikk – postbiler – tankvogner med mer.

Trafikken tar seg opp om sommeren med turisttrafikk som kjører begge veier fra Senja til Harstad og videre til Lofoten, Vesterålen, Lødingen og de som kommer fra Lofoten via Harstad som også ønsker å besøke Senja. Mange tar en rundtur over Andøya med Senjaferga fra Andenes til Gryllefjord - Finnsnes og Ibestadforbindelsen tilbake til Harstad.

Grunnen til at jeg vet dette er at noen stopper på vakre Ibestad for overnatting hos oss.

Jeg vet ikke av noe fergesamband i Troms som gjennom de to siste 10 år har hatt større prosentvis trafikkøkning enn sambandet Harstad – Sørrollnes - og dette på tross av Nord-Norges verste fylkesveg 848 over Andørja og Rolla. Fergeavgangen går cirka annen hver time fra Harstad og Sørrollnes.

Arvid Eliseussen det har totalt gått deg forbi at Senja væringene benytter ytre kystveg 848 og 84 over Ibestad framfor å kjøre rundt Bjerkvik og E6 nordover – fordi de sparer cirka 11 millioner Du tar også feil når du forteller leserne at Erik Roll nå skal knytte Senja til Harstad over Ibestadforbindelsen. Det har Senjaværingene for lenge siden funnet ut sjøl.

Du forteller leserne videre at denne ytre kystveg ikke går langs sjøen. Da må du har kjørt med mørke solbriller. Fylkesvegen ligger jo kloss inntil strandsonen langs hele Astafjorden – Salangen og Solbergfjorden. Når du kommer til Dyrøy kan du gjøre to valg indre og ytre fylkesveg.

Du korrigerer meg at Senja ikke har hurtigbåtforbindelse med Skrolsvik Hurtigbåten anløper Skrolsvik fem dager i uka + at en har forbindelsen Harstad – Engenes –Brøstadbotn – Finnsnes og Tromsø.

Fant det nødvendig å gi denne korreksjon på innlegget til Eliseussen og til HT leserne.