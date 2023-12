Skrevet av: Knut Sand Bakken, pensjonert sogneprest

Alt vi har nevnt er av betydning og er vevd sammen i vår jul. Derfor ønsker vi ikke noe svar. Vi vil at jul skal være jul, men legger forskjellig innhold i feiringen.

Dessuten er juletradisjonene i endring. Hvem kunne tenke seg for 20 år siden at pizza var menyen julaften?

Likevel- det er ikke sant at det ikke er noe midt inni jula, bare rundt omkring, bare rundt omkring.

Barna star sentralt. Og et er noe eget med barn Når vi har et nyfødt barn i våre armer, skjer det noe med oss. Det er som om isen smelter og vi får kontakt med noe av det dypeste i oss selv. Det er noe av det samme som skjer med mange av oss når vi synger barndommens julesanger og hører juleevangeliet slik Lukas forteller det.

”Den fyrste gong hu skinte så laga hu ei bru imella seg og himmel`n og ei krybbe og ei ku.”

Alf Prøysen fanger her inn julen. Midt på himmelen står stjernen som et brokar for himmelbroen ned til huset hennar Jordmor- Matja. Lysbroen fra himmelen til ei krybbe og ei ku. Når vi hører denne og andre julesanger på storsenteret som skal legge forholdene til rette for den riktige julestemning, er det ikke mange som stopper opp og reflekterer over julen. Vi er mer opptatt av julegavene vi skal kjøpe. Og mens vi klapper i hendene og synger ”så glad er vi” klarer vi ikke å slippe gleden helt løs.

Den fremtidspessimisme som preger mange av oss i denne tiden med krig og økt fattigdom her hjemme skaper usikkerhet for fremtiden? Særlig i tunge tider må kirken være med på å tenne en motild. Uttrykket har som kjent med skogbrann å gjøre. Det er i disse desemberdager ikke mulig å lukke øynene for de destruktive kreftene.

En gammel indianer som representerte den sin kultur, ble spurt om hvor lenge hans kultur ville overleve. Han svarte følgende: ” Så lenge et folk eller en kultur synger sine salmer og forteller sine historier – så vil dette folk og denne kultur leve videre.» Relevante ord å ta med seg i debatten om vår julefeiring.

Men det er viktig å vise toleranse overfor minoritetene. Vi lever i et flerkulturelt samfunn hvor ikke alle feirer den tradisjonelle jul. Dessuten er juletradisjonene i endring. Men det er viktig at det store flertallet av barn får synger våre kjære julesanger og lytte til de gamle fortellingene om Jesu fødsel!

Det må gjentas-nærmest til det kjedsommelige- Den norske kirke og kristne frimenigheter har ikke monopol på jula. Det er derfor viktig ikke gi noen fasitsvar på hva som er den riktige måten å feire jul på. Alle eier jula, humanetiker og muslimer like meget som oss kristne! Hvis vi ikke slår fast det, blir vi fort moraliserende.

To fanger så fra konsentrasjonsleiren ut av vinduene fra forskjellige avdelinger. De så begge ut i det endeløse mørket. Den ene sa: ” Jeg ser bare mørket. Det er et tegn på undergang og død.” Den andre fangen så inn i det samme mørket, men han sa til seg selv: ”Se over dere er de små stjernene. Den ene var uten håp, den andre hadde ikke mistet det.

Den har mye å lære av folkereligiøsiteten som spiller på et stort register av tanker og følelser. Vi ikke bærer med oss gull, røkelse og myrra som de tre kongene fra østen, men i likhet med dem er vi sannhetssøkende og bærer med oss en lengsel og et håp om et liv som klarer skuffelser og nederlag. For de er det mange idag som dår sine liv ødelagt av krig og terror.

Kirkens oppgave er å tegne Guds ansikt for mennesker, også for oss som tviler og stiller spørsmål om hvilken betydning barnet fra Betlehem har. Den må gi oss lov til å være desemberreligiøse. For mange hører fortsatt julegudstjenesten med. Barndommens julegudstjeneste- og alle minnene er viktige for barn i alle aldre! Og siden barnet er det sentrale midt inni jula, kan vi ønske hverandre god jul med følgende hilsen: Til lykke med fødselen!