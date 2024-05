Skrevet av: Næringspolitisk direktør i Abelia, Nils-Ola Widme.

Winther, Gjærum, Bråthen, Stokke, Lie og Haukenes ved UiT Norges arktiske universitet stiller spørsmålet: Hvor mye bærekraftssatsing tåler naturen i sitt innlegg i Harstad Tidende. De er i likhet med Abelia opptatt av å styre den digitale utviklingen i en bærekraftig retning.

Mitt og Abelias forsvar for datasentre blir trukket fram som et negativt eksempel.

Det er helt riktig, digitaliseringen i seg selv er ikke grønn. Alle vet det. Den er derimot forgrønnende dersom den erstatter noe som krever mer energi som for eksempel flyreiser. I tillegg er datasentre utslippsfrie i drift, i motsetning til annen kraftkrevende industri som også utgjør flere av Norges største punktutslipp.

Hvorfor jubler vi for datasenteretablering i Norge? Fordi vi må lage nye bedrifter med minst like lønnsomme arbeidsplasser som de som forurenser i dag. Der vi enkelte steder i landet har masse kraft og dårlig nett, er det beste alternativet å bruke kraften til noe som gir mange arbeidsplasser, og som ikke skaper ytterligere utslipp. Salg av lagertjenester til for eksempel TikTok er en del av dette. Datasentre gir generelt høyere verdiskapning per forbrukt kraft enn industri. Verdiskapningen kan transporteres til hele verden uten tidstap, uten en eneste kraftlinje eller en eneste bilvei. Naturtapet er arealet, som ellers ville bli brukt til annen industri.

Norges tre viktigste knapphetsressurser er energi, folk og natur. En bærekraftig energipolitikk sikrer at samfunnet skaper størst mulig verdi innenfor bærekraftige rammer fra disse ressursene. I dag eksporterer vi store deler av Norges strømproduksjon til utlandet, med store effekttap på veien. Da er det bedre å foredle strømmen til data og selge dataene videre gjennom fiberkabler til en høyere verdi, uten tap.

Datasentre bruker store menger strøm til kjøling. I et globalt perspektiv er det derfor bedre å drive dem her i vårt kalde klima, med naturlig kjøling, enn lenger sør i Europa. Datasentre gir også overskuddsvarme som bør utnyttes. Sintef har foreslått å lage en handlingsplan for sirkulær energibruk slik at denne overskuddsvarmen kan utnyttes enda bedre. Myndighetene må sikre at overskuddsvarmen skaper bærekraft. De kan jobbe for at bedrifter med varmebehov etablerer seg ved siden av datasentre. Strømmen må brukes flere ganger.

Vi trenger lagringsplass for maskinene som skal levere kunstig intelligens til fremtidens bedrifter og offentlige tjenester. Datasentre er nødvendig infrastruktur for alle former for videreutvikling av norsk industri og næringsliv. Skal vi lykkes med å omstille oss fra en økonomi basert på råvarer til en digital tjenesteøkonomi med lavest mulig klima-, natur- og materialfotavtrykk kommer vi ikke utenom å bygge flere datasentre. Vi bør feire at vi har så mange naturgitte fortrinn som gjør det attraktivt å bygge dem her hos oss.