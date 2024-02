Av: Trond Heide Henningsen (Ap), utvalgsleder Økonomi, klima og miljø, Harstad kommune

Svar til sjefredaktør Kjell Rune Henriksen sitt innlegg «Kan «gratis» være det magiske ordet».

Det finnes ikke noe som heter gratis lunsj. Uttrykket er velkjent, men opprinnelsen er ukjent. En mulig opprinnelse er fra 1800-tallets barer i USA. Der man ga bort en gratis lunsj til de som bestilte drikke. Der maten var så salt at kundene ble tørste og kjøpte mer drikke.

I hele min tid som kommunestyrepolitiker har vi blitt møtt med forslag om gratis parkering i byen. Nå sist fra redaktøren i Harstad Tidende. For å demme opp for kundestrømmen til kjøpesentrene, og skape mer liv i byen er det et ønske om å fjerne parkeringsavgiften i 3 timer. Det er en forlokkende tanke for meg som bilist. Jeg har lagt igjen mye penger på parkering de siste årene, og jeg er ikke alene. Vi har tidligere fått en utregning på hva 2 timer gratis parkering vil si i reduserte inntekter. Svaret var rundt 10 millioner for noen år siden. Det er ikke gjort beregninger det siste året, men det ville forundret meg om beløpet ble lavere.

Harstad kommune budsjetterer hvert år i null. Alle pengene vi venter å få inn i løpet av året er forventet å bli brukt opp. I noen år legger vi til og med ekstra penger fra sparefondet i potten for å få hjulene til å gå rundt. 10 millioner er ikke mye i den store kommunale potten på flere milliarder. Men selv en som tjener en million i året klarer ikke å bruke mer enn han tjener uten at det byr på utfordringer. Og da kommer vi til en utfordring. For hvem er det som skal betale de 10 millionene? Må vi si opp lærere, sykepleiere, brøytemannskaper, leger for å dekke tapet av inntekt? Ingen av oss som sitter med makta ønsker å si opp folk, og ingen av oss ønsker å øke inntektene. Samtidig så har det vært kuttet i årevis i de kommunale budsjetter så de fleste er kuttet til beinet. Skulle det ligge 10 millioner et sted vil de fleste av oss ønske å bruke disse på andre steder. For vi står jo ikke akkurat uten ting å bruke pengene på?

Men sentrene får de jo til, kan man jo si. De har gratis parkering. I hvert fall de første to timene. Det stemmer det. Vi som kunder betaler ingenting for å stå parkert. Ikke før vi går inn døra. For det ligger et og annet saltkorn lagret i butikkvinduene når du går forbi. Lokketilbud. Matlukt og sosiale rom. Ting som gjør at vi blir tørste og handler mer. Og når du er klar til å betale: Vil du bli medlem hos oss og bli de første til å få tilbudene? Alt for å lokke til seg et ekstra salg. Og parkeringsavgiften. Den tar butikkene i form av husleie, for å få lov til å være en del av gjengen. Og mersalget. Vi går tilbake til bilen, blid og fornøyd, og noen tusenlapper fattigere. For det er vel ikke bare jeg som har gått ut av et kjøpesenter uten noe ekstra i posen?

Det er da man må ta et steg tilbake og sjekke om en bruk av 10 millioner årlig skaper en så stort tilgang av kunder til butikkene i sentrum at det er verdt det? Jeg ser i hvert fall ikke at kommunen har råd til dette. Men om det er slik at det er verdt det. Burde ikke butikkene da dekke parkeringskostnadene dine, slik de andre butikkene gjør på sentrene? Det blir et spørsmål som må stå åpent. For jeg har ikke det endelige svaret. Men jeg står inne for at jeg mener at det blir feil å ofre et dusin lærere for å kunne parkere gratis i sentrum. Det er det ikke verdt.