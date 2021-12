– Administrasjonen settes på kaldgangen slik at mange andre tjenester også rammes

meninger

Vi vil først benytte sjansen til å takke administrasjonen for godt arbeid og god tilrettelegging for politikerne i budsjettprosessen.

Tjeldsund Høyre ser at den nye Tjeldsund kommune er i ferd med å gå skoen av seg med bakgrunn i den økonomiske situasjonen. De lange avstandene og opplevd behov for å ha nesten alle tjenester i alle bygdene skaper større styringsvegring enn i andre kommuner.

Med drøyt 4000 innbyggere skal det noe til å drifte 4 sykehjem, 5 skoler og 7 barnehager (en privat). Vi må starte et sted i forsøk på å få ned kostnadene. At rådmannen gis i oppdrag i å lete etter mulige kutt og effektiviseringer, som vil skape minst forringelse av tjenester, er et godt sted å starte. Samtidig vil en stadig økende og aldrende befolkning kreve at vi er attraktive i forhold til å rekruttere fagpersonell.

Tjeldsund Høyre mener at sykehjemsstrukturen må sees på, og at et nytt større sykehjem bør se dagens lys om ikke så mange år. Et sykehjem med tilknyttede omsorgsboliger vil gi en mer effektiv drift, som vil skape en bedre hverdag for helsepersonellet med nødvendig teknisk utstyr, bedre fagmiljø, bedre utviklingsmuligheter for de ansatte og bedre tjenester for de eldre samtidig som sykefraværet vil gå ned.

Ap og Sp og kanskje med flere vil i svært stor grad beholde alt som det er, fordi deres røde rosers slott om ingen endringer i strukturer ble gitt som valgløfte til innbyggerne. Rosenrøde løfter, som ble trykket til innbyggerne sitt bryst i bygdene.

Slottet bygger på seg med torner og kalde vegger. Administrasjonen settes på kaldgangen slik at mange andre tjenester også innenfor samfunn og infrastruktur rammes. Fagpersonell som blir viktig for å kunne legge til rette for utbygging og vekst. Politikerne utenfor slottet settes i en maktesløs tunnel. På toppen skapes et luftslott, hvor budsjettet salderes med premieavvik/disp. fond og det salderes med inntekter i form av tilvekst av 30 nye innbyggere allerede i 2022, som for øvrig ikke slo til for driftsåret 2021 hvor det også ble budsjettert med 50 nye innbyggere og hvor vi nå kan telle 15 færre innbyggere etter tellingene i 3. kvartal.

Når våren 2023 kommer, har kanskje noe av isen smeltet, men en kald dusj kommer rett i fjeset på innbyggerne. Ap og Sp har holdt valgløftene, alt er som det var for 4 år siden. Men riset bak det lille speilet på veggen i slottet, er at disposisjonsfondet er så godt som tømt og kommunen er satt i tvangstrøye uten handlingsrom for utvikling og vekst. Kanskje det er derfor at forslaget fra Høyre om å avsette utviklingsmidler til Fagskole for brann- og redningspersonell er fjernet?

Vil da innbyggerne forstå hva som skjedde, når alle møter bak rosehekken holdes hemmelig, uten streaming og mediene til stede?

Hva skal politikerne gå til valg på i neste periode, svøpe kommunen inn i frostrøyken på ROBEK eller sammenslåing til større kommune?